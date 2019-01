+++ Der Morgen live +++ Wertvollstes Unternehmen: Amazon stößt Microsoft vom Thron

Prime Position für Amazon: Der Online-Händler ist erstmals zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen und hat damit Microsoft überholt . Durch einen Kurszuwachs der Amazon-Aktie erhöhte sich der Börsenwert auf ganze 797 Milliarden US-Dollar . Kurios ist : Microsoft hatte erst im November 2018 Apple vom Thron gestoßen, das inzwischen nur noch auf Platz vier liegt. Was sich nicht ändert: Die Liste der – gemessen am Börsenwert – wertvollsten Unternehmen der Welt wird durchweg von US-Firmen aus der Hightech- und Internetbranche angeführt. Microsoft hat mit einem Wert von 783 Milliarden Dollar noch einen knappen Vorsprung vor dem Google-Mutterkonzern Alphabet (748 Milliarden Dollar). Apple liegt bei 702 Milliarden Dollar. 1/8/19 4:58 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie zum heutigen "Morgen"-Blog und freue mich auf die drei kommenden Stunden, in denen wir uns gemeinsam die wichtigsten Nachrichten für den Start in den Tag anschauen. Das ein oder andere Schmankerl aus dem Netz ist aber bestimmt auch dabei. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, schreiben Sie mir gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder melden Sie sich via Twitter . Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software