+++ Der Morgen live +++ Dörfer abgeschnitten, Straßen gesperrt, Schulen dicht - das Schneechaos geht weiter

1/10/19 5:17 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden werde ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt in den Tag begleiten - wenn Sie überhaupt so richtig in Ihren Alltag starten können. Denn einige Gemeinden Bayerns und Österreichs sind weiterhin wegen starker Schneefälle unerreichbar. Passen Sie also gut auf sich auf!