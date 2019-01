+++ Der Morgen live +++ Neuwagen weiterhin viel durstiger als im Katalog versprochen

1/11/19 5:27 AM Gut eine Woche nach der Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee beginnt die Bergung der zahlreichen am Meeresgrund verstreuten Behälter . Ein erstes niederländisches Bergungsschiff werde heute an der Emsmündung nahe der deutschen Grenze eintreffen und dort zunächst zwei Container bergen, sagte ein Sprecher des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft. Das Containerschiff hatte auf dem Weg nach Bremerhaven in der Nacht zum 2. Januar nach neuesten Angaben 291 Container verloren , darunter zwei mit gefährlichen Stoffen. Rund 20 waren an den Stränden angespült worden. (Foto: Remko de Waal/EPA-EFE/Rex) 1/11/19 5:21 AM Etwa jeder zweite Asylbewerber aus der Türkei hat zuletzt Schutz in Deutschland erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage der Linken im Bundestag hervor. "Die Türkei ist kein sicheres Herkunftsland . Für andersdenkende türkische Staatsangehörige verschlimmert sich die Lage immer mehr", beklagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sevim Dagdelen. "Die Bundesregierung handelt schlicht skrupellos, wenn sie das Erdogan-Regime mit Wirtschaftshilfen und Waffenlieferungen unterstützt". Im September hatten mehr als 40 Prozent der türkischen Antragsteller Schutz in Deutschland erhalten, in den beiden Folgemonaten war es dann rund jeder Zweite. Dabei geht es um die so genannte bereinigte Schutzquote, bei der Ablehnungen aus formellen Gründen ausgeklammert bleiben - etwa weil ein anderes EU-Land zuständig ist. 1/11/19 5:17 AM Rund 370 Bahnreisende haben gestern mehrere Stunden in einem ICE zwischen Hamburg und Berlin festgesessen . Wie Polizei und Deutsche Bahn am frühen Abend berichteten, war es auf freier Strecke bei Karstädt in Brandenburg zu einem Personenunfall gekommen. Während der Ermittlungen wurde der Streckenabschnitt gesperrt und der Fernverkehr auf der vielbefahrenen Strecke umgeleitet. Der Regionalverkehr wurde auf Busse verlagert. Die Fahrgäste des gestoppten Zuges konnten vier Stunden später in einen anderen ICE umsteigen und ihre Reise fortsetzen. 1/11/19 5:14 AM Die erste Meldung kommt aus den USA. Dort hat sich die Forschungsorganisation International Counsil on Clean Transportation - besser bekannt unter dem Kürzel ICCT - wieder einmal dem Verbrauch von Autos angenommen. Ergebnis der Untersuchungen: Die Katalog-Angaben sind immer noch krasse Schönfärberei . Demnach lag 2017 der reale Kraftstoffverbrauch neuer Pkw um durchschnittlich 39 Prozent höher als der von den Fahrzeugherstellern genannte Testverbrauch. Immerhin: Die Abweichung ist nicht mehr ganz so groß, wie 2016. Das ICCT, das bei der Aufdeckung des Diesel-Skandals eine Schlüsselrolle gespielt hat, hatte 2012 mit einer jährlichen Untersuchung des Kraftstoffverbrauchs begonnen, seitdem war die Kluft Jahr für Jahr größer geworden. Trotz des Rückgangs ist der Unterschied zwischen offiziellem und tatsächlichem Verbrauch laut ICCT noch vier Mal so groß wie 2001 . (Foto: dpa) 1/11/19 5:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser , ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Vom Winter, wie er den Alpenrand und das Erzgebirge beherrscht, ist in den nördlicheren Regionen wenig zu spüren. Nicht einmal der Schneefall, den die Meteorologen für das Wochenende für Berlin vorhergesagt haben, ist noch in Sicht. Dafür Regen bei sechs Grad. doch dazu später mehr. Jetzt erst einmal zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software