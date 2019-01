+++ Der Morgen live +++ 21-Jähriger plante Attentat aufs Weiße Haus

1/17/19 5:06 AM Ein junger Mann hat nach US-Medienberichten ein Attentat auf das Weiße Haus in Washington geplant. Er ist aber schon weit im Vorfeld der Bundespolizei auf den Leim gegangen. Der 21-Jährige hatte einen Angriff mit schwerem Geschütz - sogenannten Panzerabwehrwaffen - geplant. Die Beamten hatten ihn verhaftet, als er versucht hatte, verdeckten Ermittlern des FBI in Atlanta im Bundesstaat Georgia die Waffen für das mutmaßliche Attentat abzukaufen und dafür sein Auto in Zahlung zu geben. Der Mann hatte den Berichten zufolge eine handgezeichnete Skizze des Erdgeschosses des Westflügels des Weißen Hauses bei sich - dort befindet sich unter anderem das Oval Office des Präsidenten. Die Bundespolizei hatte demnach den jungen Mann bereits seit März vergangenen Jahres unter Beobachtung. Eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für Regierungsangehörige habe nicht bestanden, hieß es. 1/17/19 5:04 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlich zum "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE. Schön, dass Sie da sind. Ich begleite Sie in den kommenden drei Stunden in den Tag mit den wichtigsten Nachrichten aus der Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software