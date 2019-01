+++ Der Morgen live +++ Konzerne zahlen fast nirgendwo in der EU den vorgeschriebenen Steuersatz

In Luxemburg ist das Problem am größten, aber auch Deutschland ist stark betroffen: Laut einer Studie der Grünen im EU-Parlament zahlen Großkonzerne fast nirgendwo in der Europäischen Union den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz . Es gebe massive Unterschiede zwischen den offiziell geltenden Steuern und der tatsächlich gezahlten Abgabenlast multinationaler Unternehmen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf die Studie, die am Dienstag veröffentlicht werden soll. Demnach gibt es in Luxemburg die stärkste Abweichung zwischen nominalem und effektivem Steuersatz: Offiziell lag dieser Wert in den Jahren 2011 bis 2015 bei 29 Prozent; tatsächlich zahlten Unternehmen durchschnittlich aber nur zwei Prozent . In Deutschland liegt die Abgabenlast eigentlich bei 30 Prozent; der Untersuchung zufolge führten Konzerne aber tatsächlich nur 20 Prozent an den Fiskus ab. Lediglich in Bulgarien wurde keine Abweichung festgestellt. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, forderte mehr Transparenz über die Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen . "Die EU-Kommission hat einen guten Vorschlag zur Steuertransparenz großer Konzerne vorgelegt", sagte Giegold der "Süddeutschen Zeitung". Nun müsse Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine Blockade aufgeben und sich im Rat für länderbezogene Steuertransparenz einsetzen. 1/22/19 5:24 AM Carlos Ghosn bleibt weiter in japanischer Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio wies am Dienstag einen erneuten Antrag seines Anwalts auf Freilassung gegen Kaution ab. Worum es bei den Vorwürfen gegen den Ex-Topmanager von Nissan geht, steht hier . 1/22/19 5:17 AM Kapelleufer in Berlin, 4:50 Uhr 1/22/19 4:55 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wir starten heute gemeinsam in den Tag und blicken auf die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten der vergangenen Stunden. Wenn Sie währenddessen Fragen haben oder Feedback loswerden möchten, kontaktieren Sie mich gerne unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software