+++ Der Morgen live +++ Usain Bolt gibt Traum von Fußballerkarriere auf

1/23/19 5:06 AM Alles Schöne geht einmal zu Ende. Ex-Weltklassesprinter Usain Bolt hat seinen Traum von einer Zweitkarriere als Profifußballer offenbar aufgegeben . "Das Sport-Leben ist vorbei, ich wende mich jetzt anderen Dingen zu", sagte der achtfache Olympiasieger laut jamaikanischen Medienberichten. Der Star der Olympischen Sommerspiele von Peking, London und Rio de Janeiro hatte sich nach dem Ende seiner Leichtathletikkarriere als Fußballer versucht. Bolt, der zuvor unter anderem bei Borussia Dortmund mittrainiert hatte, war sich mit dem australischen Erstligisten Central Coast Mariners trotz eines Vertragsangebots nicht einig geworden. "Es hat Spaß gemacht", sagte Bolt über seine Zeit bei dem Verein. Ein Angebot des maltesischen Erstligisten FC Valletta lehnte Bolt ab. In Zukunft will er sich auf das Geschäftsleben konzentrieren. „Ich mache derzeit viele verschiedene Dinge. Mein Sportlerleben ist vorbei, deshalb wende ich mich nun verschiedenen Geschäftsfeldern zu“, sagte der 32-jährige Dreifach-Weltrekordler bei einer Veranstaltung: „Ich habe viele Sachen in der Pipeline. Ich will jetzt mal überall mitreden und versuchen, ein Geschäftsmann zu sein.“ 1/23/19 5:03 AM Guten Morgen, liebe Leserin und lieber Leser! Herzlich willkommen zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Es ist Mittwoch, der 23. August, kurz nach sechs Uhr - auf Sie warten drei Stunden Nachrichten und Nacherzählenswertes zum Start in den Tag. Wenn Sie mich erreichen wollen, tun Sie das unter rachelle.pouplier@spiegel.de. Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software