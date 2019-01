Kälte hier, Hitze in Australien , und zwar extreme. Wie das Bureau of Meteorology mitteilte, hat die Stadt Adelaide sogar einen Hitzerekord gebrochen. Dort sei es heute so heiß wie seit 1939 nicht mehr - 46,2 Grad. 1/24/19 5:19 AM Der britische "Guardian" hat zur irren Hitze in Australien einen Liveticker eingerichtet - wenn Sie mental ein bisschen Auszeit von unserem Winter brauchen. 1/24/19 5:08 AM Drei Jugendliche sind in einem Klassenraum im nordrhein-westfälischen Goch offenbar gezielt auf einen 17-Jährigen losgegangen. Sie hätten unvermittelt mit Schlagstöcken auf den Jungen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. 1/24/19 5:00 AM Einen guten, frostigen Morgen , liebe Leser. Heute beschäftigen uns Entwicklungen in einem Land, das in den vergangenen Wochen wieder eine kleinere Rolle im Nachrichtengeschehen gespielt hatte: Venezuela . Die EU hat dem Parlamentspräsident Juan Guaidó, der sich gestern zum Übergangspräsidenten erklärt hatte, ihre Unterstützung zugesagt . Diese und weitere Nachrichten bis neun Uhr hier im Newsblog. Show more Tickaroo Liveblog Software