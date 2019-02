+++ Der Morgen live +++ Und jetzt auch noch Starkwind - US-Wetterdienst warnt vor arktischen Bedingungen

2/1/19 5:19 AM Krebs-Forscher haben ermittelt, dass in Deutschland mindestens 37 Prozent aller Krebsneuerkrankungen auf das Konto von vermeidbaren Risikofaktoren gehen. Dazu gehören zum Beispiel Übergewicht, Bewegungsmangel, hoher Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung oder Rauchen. Es gibt auch krebsauslösende Krankheitserreger - etwa Viren - und Einflüsse aus der Umwelt wie chemische Substanzen oder Strahlung. Auch chronische Entzündungen sind ein Risiko. Werden zusätzlich Früherkennungsuntersuchungen etwa gegen Darmkrebs berücksichtigt, so wäre sogar die Hälfte aller Krebsfälle vermeidbar. Eine Erkrankung kann freilich nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen, das Risiko aber deutlich minimiert werden. 2/1/19 5:15 AM Die erste Meldung kommt von der EU-Kommission aus Brüssel. Deren Experten wollen jetzt überprüfen , ob die EU-Richtlinie zur Luftqualität ihre Zweck erfüllt . Und zwar in zweierlei hinsicht: Der eine Aspekt gilt der Frage, ob die Höhe der Schadstoff-Grenzwerte sachgerecht festgelegt sind, die andere, dass sie zur Erreichung politischer Ziele beitrage. (Will sagen: Ob sie nicht möglicherweise soviel Ärger auslösen, dass am Ende niemand mehr mitmachen will) Zwar beruft sich ein Sprecher der Kommission gegenüber den "Funke"-Zeitungen auf Routine. Vorschriften würde regelmäßig auf ihren Sinn und ihre Gültigkeit hin überprüft - doch der Verdacht bleibt, dass man auf die lebhafte Diskussion reagiert, die die Kritik von Lungenfachärzten ausgelöst hat. Sie bezweifeln, dass die geltenden Grenzwerte tatsächlich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zustande gekommen sind. 2/1/19 5:07 AM 2/1/19 5:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Von klirrender Kälte in Berlin möchte ich heute nicht sprechen, angesichts der Temperaturen, die die Bewohner in weiten Teilen der USA auszuhalten haben. Aber dort wie hier hat der Rat natürlich Gültigkeit: Nehmen Sie sich noch eine heiße Tasse Tee oder Kaffee, bevor Sie sich nach draußen wagen. Die Zeit können Sie ja mit der Lektüre des "Morgen" überbrücken . . . Show more Tickaroo Liveblog Software