+++ Der Morgen live +++ Ernster iPhone-Bug: User können über Facetime heimlich belauscht werden

Es ist der Traum jedes Spions – und ein Albtraum für die Privatsphäre : Ein schwerer Software-Fehler bei der Apple-Software FaceTime ermöglicht es Anrufern, das Mikrofon eines anderen iPhones zu aktivieren, noch bevor der Angerufene abgenommen hat . Während das Telefon klingelt, können Anrufer also bereits hören, was auf der anderen Seite passiert. Doch das ist nicht alles: Wenn User den Anruf über den Standby-Knopf wegdrücken, beginnt das iPhone sogar, ein Livebild zu übertragen . Den Bug hat das Tech-Portal „9to5mac" aufgedeckt, inzwischen haben andere Medien wie der „Guardian" und „The Verge" das Problem rekonstruieren können. Apple reagierte auf Nachfrage von Reuters mit der Ankündigung, „im Laufe der Woche" ein Update zu veröffentlichen. Bis dahin können User die Videochat-Software unter Einstellungen --> FaceTime deaktivieren . 1/29/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser und herzlich willkommen zum heutigen Blog. Ich habe eine Menge spannender Meldungen und kurioser Fundstücke für Sie parat – schauen Sie mal, was hier die nächsten drei Stunden so passiert. Bei Fragen und Rückmeldungen erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter .