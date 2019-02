+++ Der Morgen live +++ Großer Teil der Meeressäuger mit Mikroplastik belastet

Rund um Großbritannien gibt es offenbar kaum einen Meeressäuger ohne Mikroplastik im Bauch: Forscher haben insgesamt 50 Delfine, Robben und Wale untersucht, die an der britischen Küste angespült wurden. Sie fanden bei allen Tieren mindestens ein Plastikteilchen, wie sie in einem Fachmagazin schreiben. Die Anzahl der Partikel war mit durchschnittlich 5,5 pro Tier jedoch recht gering. "Das legt nahe, dass die Teilchen letzendlich wieder ausgeschieden oder hochgewürgt werden", sagte Hauptautorin Sarah Nelms von der Universität Exeter. 84 Prozent der gefundenen Plastikteilchen bestand den Forscher zufolge aus synthetischen Fasern, die von Kleidung, Fischernetzen oder Zahnbürsten stammen können. Die anderen Fragmente stammen wahrscheinlich von Gegenständen wie Lebensmittelverpackungen und Plastikflaschen . Zudem entdeckte das Team einen möglichen Zusammenhang zwischen der Todesursache und der aufgenommenen Menge an Mikroplastik: So hatten die Tiere, die an einer Infektionskrankheit gestorben waren, etwas mehr Plastikpartikel in ihrem Verdauungstrakt. 2/4/19 5:43 AM Die US-Regierung schickt 3750 weitere Soldaten an die Grenze zu Mexiko . Das teilte das Verteidigungsministerium gestern mit. Sie sollen drei Monate bleiben und unter anderem rund 240 Kilometer Stacheldraht verlegen, um Migranten von einer illegalen Einreise abzuhalten. Damit steigt die Zahl der Soldaten an der Grenze auf insgesamt rund 4350. 2/4/19 5:36 AM Furchtbare Meldung aus King County in den USA: Dort hat ein Vierjähriger eine geladene Waffe unter der Matratze seiner Eltern gefunden und seiner Mutter ins Gesicht geschossen. Sie liegt im Krankenhaus. 2/4/19 5:16 AM In der Nacht die Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen mit einem kurzfristigen Warnstreik begonnen. Den Tag über kann es zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 2/4/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Was ist in Venezuela los - warum hält sich Nicolás Maduro dort so lange an der Macht? Wir starten mit einer Analyse meines Kollegen Jens Glüsing in den Morgen . Bleiben Sie dabei für weitere Lesetipps, Meldungen, Links und Fotos. Show more Tickaroo Liveblog Software