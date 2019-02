+++ Der Morgen live +++ Greta Thunberg findet Termin für deutschen Kohleausstieg absurd

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hält es für unverantwortlich , dass Deutschland erst im Jahr 2038 ganz aus der Kohle aussteigen möchte. "Deutschland will bis 2038 Kohle verbrennen. Das ist absolut absurd . Und die Leute denken, das wäre etwas Gutes", sagte die 16 Jahre alte Schülerin. Stiege Deutschland früher aus, "würde das ein deutliches Signal an die Welt senden, dass wir uns in einer Krise befinden und dass wir mit solchen Sachen aufhören müssen", sagt sie. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte sich Ende Januar auf einen Kompromiss zum deutschen Kohleausstieg im Jahr 2038 geeinigt. (Foto: dpa) 2/7/19 5:32 AM Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kritik der Union an seinen Vorschlägen für eine Grundrente zurückgewiesen. "Ich setze damit die Ziele der Grundrente um, die im Koalitionsvertrag fest verankert sind", sagte Heil der "Rheinischen Post". Die Pläne des Arbeitsministers sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch höhere Renten bekommen. Die Union kritisiert vor allem, dass der tatsächliche Bedarf nicht geprüft werden soll, also anders als im Koalitionsvertrag vereinbart. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, das Thema beim nächsten Koalitionsausschuss auf die Tagesordnung zu setzen - und kritisiert, dass Heils Konzept weit über die Beschlüsse des Koalitionsvertrags hinausgehe (Foto: dpa) 2/7/19 5:25 AM Liebe Leserinnen und Leser, falls Sie heute von Düsseldorf aus weg fliegen wollten, seien sie gewarnt: Am Düsseldorfer Flughafen hat heute früh ein Warnstreik der Bodenabfertiger begonnen. Deswegen kann es zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Die Gewerkschaft hatte Mitarbeiter eines Bodenabfertigers aufgerufen, von 3 Uhr bis 11 Uhr vormittags kein Gepäck und keine Fracht zu verladen. Betroffen sind nach Angaben des Flughafens unter anderem Lufthansa, Condor und Easyjet . Der Airport empfiehlt Ihnen, sich bei Ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Stand des Fluges zu informieren. Verdi geht davon aus, dass der Warnstreik Auswirkungen auf rund 45 Starts und Landungen hat. 2/7/19 5:15 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum „Morgen“ auf SPIEGEL ONLINE. In den nächsten Stunden werde ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software