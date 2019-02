+++ Der Morgen live +++ Gemeinde an US-Grenze begehrt gegen Trumps Stacheldraht auf

Als Sherrie Nixon in ihrer Stadt in Arizona die den Widerhaken-Stacheldraht entlang des US-mexikanischen Grenzzauns sah, wollte sie weinen, sagte sie. "Sie verwandeln unsere Stadt in eine Militärbasis. Es ist wie die Front eines Kriegsgebiets ", sagte der 68-jährige Nixon. Ihre Stadt, Nogales, grenzt an die gleichnamige mexikanische Stadt. Der Widerhaken-Stacheldraht wurde von einigen der mehr als 6.500 an der Grenze stationierten Soldaten installiert. Weil Präsident Donald Trump denkt, dass die Grenze zu den USA einem "gewaltigen Angriff" zentralamerikanischer Flüchtlinge ausgesetzt ist. Das sieht der Stadtrat anders. Der Stacheldraht diene zum wahlloser Einsatz tödlicher Gewalt - wie auf Schlachtfeldern und in Hochsicherheitsgefängnissen, urteilte der Rat. Und forderte die US-Regierung auf, ihn zu entfernen. "Derzeit ist nicht geplant, den Widerhaken-Stacheldraht zu entfernen", antworteten Zoll und Grenzschutz. Stattdessen soll die Grenze noch mehr gesichert werden . (Foto: AP) 2/8/19 5:44 AM Mit Masern haben sich im vergangenen Jahr in der Europa-Region so viele Menschen angesteckt wie seit zehn Jahren nicht . Die Zahl der Fälle stieg innerhalb eines Jahres auf das Dreifache , berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die gute Nachricht: In Deutschland war der Trend den Angaben zufolge gegenläufig . Nach gut 900 Masern-Fällen 2017 wurden im vergangenen Jahr nur gut 500 Fälle gemeldet. Mit Abstand am schwersten betroffen war die Ukraine mit über 53.000 Fällen. Mehr als 2.000 Fälle meldeten auch Serbien (5.076), Israel (2919), Frankreich (2.913), Russland (2.256), Italien (2.517), Georgien (2.203) und Griechenland (2.193). 2/8/19 5:39 AM Tausende Menschen haben in Haiti gestern gegen die Regierung und Korruption in dem bitterarmen Karibikstaat protestiert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise und steckten Straßensperren in der Hauptstadt Port-au-Prince in Brand. Laut Berichten lokaler Medien gab es bei den Unruhen einen Toten . Die Demonstranten werfen der Regierung vor, Geld aus einem Hilfsfonds veruntreut zu haben, das eigentlich für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben 2010 verwendet werden sollte. Bei dem Beben kamen Hunderttausende Menschen ums Leben. (Foto: Jeanty Junior Agustin / Reuters) 2/8/19 5:35 AM Ein völlig betrunkener Autoknacker ist in Eschweiler nahe Aachen in einem aufgebrochenen Wagen eingeschlafen . Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Frau gestern Abend den schlafenden Mann in ihrem Fahrzeug, dessen Scheibe eingeschlagen war. Nur mit Mühe konnten die Polizisten den 48-Jährigen wecken. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche einen Nothammer. Auch an fünf anderen Autos , die in der Nähe standen, waren die Seitenscheiben zerstört. Der Betrunkene bepöbelte die Polizisten und leistete erheblichen Widerstand . 2/8/19 5:07 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum „Morgen“ auf SPIEGEL ONLINE . In den nächsten Stunden werde ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software