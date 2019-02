+++ Der Morgen live +++ USA schieben Kinder nach Mexiko ab

2/15/19 5:11 AM Die Erste Nachricht kommt wieder aus den USA . Dort haben Behörden erstmals Kinder aus Mittelamerika über die Grenze zu Mexiko abgeschoben , die um Asyl nachgesucht hatten. Zehn Minderjährige, davon neun jünger als 13 Jahre, müssen jetzt jenseits der Grenze auf die Bearbeitung ihres Antrags warten. Vertreter der amerikanischen Menschenrechtsorganisation Human Rights First kritisierten die Maßnahme scharf. Die Kinder an einen der gefährlichsten Orte der Welt zurückzuschicken, wo sie Opfer von Gewalt und Menschenhandel werden können, sei ein neuer Tiefpunkt, erklärte die Direktorin der Organisation, Eleanor Acer. (Foto: dpa) 2/15/19 5:06 AM 2/15/19 5:05 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Den Berlinern steht heute ein recht chaotischer Weg zu ihrem Arbeitsplatz bevor, denn die Fahrer von U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen streiken. Öffentliche Verkehrsmittel verkehren also nur vereinzelt. Die folge: Wer kann, nutzt sein Auto. Wer klug ist, das Fahrrad. Ist ja auch nicht kalt. . . Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software