+++ Der Morgen live +++ Gefährliche Keime: Aldi muss Wurst zurückrufen

2/18/19 5:16 AM Der Discounter Aldi - und zwar Nord wie Süd - haben einen dringenden Appell an die Verbraucher gerichtet. Eine Schinkenwurst der Firma Wittmann ist mit Listerien belastet , die im Ernstfall zu schweren Erkrankungen führen kann. Kunden sollten die Wurst auf keinen Fall verzehren. Listerien verursachen grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall. Insbesondere Schwangere, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet. (Foto: Imago/Rene Traut) 2/18/19 5:10 AM 2/18/19 5:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Sieht so aus, als ob die Woche ebenso beginnt, wie das Wochenende aufgehört hat: Mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die man allenfalls ab Mitte März erwartet. Örtlich stieg das Thermometer gestern auf mehr als 20 Grad. Im Laufe der Woche soll es aber wieder kühler werden, sagen die Wetterexperten voraus. Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt: