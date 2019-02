+++ Der Morgen live +++ Wölfe mögen Truppenübungsplätze deutlich lieber als Naturschutzgebiete

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Marius Mestermann beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der Wolf ist wieder da , das zeigen die Zahlen zu Angriffen auf Nutztiere ebenso wie die inzwischen bundesweite Debatte über eine Bestandsregulierung. Dass sich die Tiere wieder in Deutschland ansiedeln, wird vor allem durch eine Art von Territorium begünstigt: Truppenübungsplätze der Bundeswehr . Wie deutsche Biologen unter Leitung der Wolfsforscherin Ilka Reinhard herausgefunden haben, ist die Bedeutung der Übungsplätze sogar noch größer als angenommen. In einer Studie im Fachjournal „Conservation Letters“, über die der MDR berichtet , gingen die Forscher der Frage nach, wie sich die Wölfe im dicht besiedelten Deutschland wieder ansiedeln konnten, wo doch Naturschutzgebiete weit voneinander entfernt liegen . Es stellte sich heraus: 13 von 21 Truppenübungsplätzen mit mindestens 30 Quadratkilometern Fläche beherbergen inzwischen Wölfe – aber nur acht von 55 vergleichbaren Naturschutzgebieten. Zudem sei die Sterblichkeit von Wölfen auf den Übungsplätzen (die zum Teil aktiv für militärische Übungen genutzt werden) geringer – wahrscheinlich, weil dort die private Jagd verboten ist . Hier geht es zur Studie im Original . 2/19/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Auf uns warten bis zu drei gemeinsame Stunden mit den wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten der Nacht und des Morgens. Nehmen Sie sich ein Heißgetränk, setzen Sie sich dazu. Und falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software