+++ Der Morgen live +++ Teenager verklagt "Washington Post" auf 250 Millionen Dollar

2/20/19 5:25 AM Sie erinnern sich vielleicht noch an d ieses Video , das im Januar für eine angeregte Debatte um vermeintliche Rassismus-Vorwürfe gegen demonstrierende Schüler einer katholischen Schule in den Vereinigten Staaten sorgte. Das Video sollte auf den ersten Blick einen Schüler, Nicholas Sandmann aus Kentucky, dabei zeigen, wie er einen Indigene n durch provozierende Blicke schikanierte. Bei genauerer Betrachtung ergab sich die angespannte Situation bei der Demonstration am Lincoln Memorial als komplexer - mehr zum Hintergrund hier . Nun will der 16-jährige Sandmann , die Washington Post, die Zeitung die zuerst über den Vorfall berichtete, verklagen - auf eine stattliche Summe von 250 Millionen US-Dollar, umgerechnet 220 Millionen Euro. In der Anklage heißt es, die Washington Post habe den Schüler „fälschlich zum Opfer gemacht" , um so Vorurteile gegen Präsident Donald Trump voranzutreiben, da Sandmann ein weißer katholischer junger Mann wäre, der eine „Make America Great Again"-Mütze trug. Eine Sprecherin der US-Zeitung sagte, die Post werde eine "kraftvolle Verteidigung" aufstellen. 2/20/19 5:10 AM Und was war in den vergangenen Stunden los? Hier die Nachrichten aus der Nacht: Proteste gegen Antisemitismus in Frankreich: "Wir haben Angst" Britischer Außenminister Hunt will in Berlin für Entgegenkommen bei Brexit werben Fall Shamima Begum: London will IS-Anhängerin offenbar Staatsangehörigkeit entziehen Bayerns Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool: Remis erpresst 2/20/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserin und lieber Leser - herzlich willkommen zu drei Stunden Nachrichten und Wissenswertem aus der Welt zum Start in diesen Mittwoch! Schön, dass Sie schon dabei sind am heutigen Tag der sozialen Gerechtigkeit . Für Anregungen erreichen Sie mich unter: rachelle.pouplier@spiegel.de. Wenn Sie aber einfach nur entspannt beim morgendlichen Kaffee die Live-News genießen mögen - auch ok. Los geht's.