+++ Der Morgen live +++ Rechtsradikaler US-Offizier soll Anschläge auf Politiker und Journalisten geplant haben

2/21/19 5:00 AM Ein rechtsradikaler Offizier der US-Küstenwache soll Terrorangriffe auf Politiker und Journalisten geplant haben. Die US-Bundespolizei FBI nahm den Mann bereits am vergangenen Freitag fest, wie die Küstenwache der "Washington Post" bestätigte . In seiner Wohnung in Silver Spring, einem Vorort der US-Hauptstadt Washington, habe er ein ganzes Waffenarsenal zusammengetragen , darunter mehrere halbautomatische Waffen und Gewehre sowie die dazugehörige Munition. Der Verdächtige habe zu "fokussierter Gewalt" aufgerufen, mit dem Ziel, einen "weißen" Staat zu schaffen , heißt es in Gerichtsunterlagen, aus denen die "Washington Post" zitiert. In Internet-Suchmaschinen habe er Anfragen gestellt wie "der beste Platz in Washington, um Kongressabgeordneten zu begegnen" oder "stehen Verfassungsrichter unter Schutz". Auch die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sei unter den potenziellen Zielen des Mannes gewesen. Laut "Guardian" standen auch Moderatoren der Fernsehsender MSNBC und CNN auf der Liste des Verdächtigen. Der Mann soll den norwegischen Massenmörder Anders Breivik als Vorbild gehabt haben. Der Rassist Breivik hatte 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen umgebracht. 2/21/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Liveblog und freue mich auf die drei kommenden Stunden. Gemeinsam blicken wir auf die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten der Nacht und des Morgens. Wenn Sie auf dem Weg Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie mir gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software