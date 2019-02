+++ Der Morgen live +++ Barley will Wohnungsverkäufer für Makler zahlen lassen

2/25/19 5:19 AM Die erst Meldung kommt diesmal aus Berlin. Dort grübelt Bundesjustizministern Katarina Barley, wie sie die galoppierenden Immobilienpreise in den Griff bekommen könnte. In dieser Situation hat sie sich offenbar an die Mietpreisbremse erinnert, jenes umstrittene Gesetz, mit dem die SPD schon versucht hat, die Mietkosten zu bremsen. Ein Gesetzentwurf des Ministeriums sieht vor, dass künftig derjenige für die Gebühren aufkommt, der den Makler beauftragt hat, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Bei Immobilienverkäufen zahlen in der Regel die Käufer die Maklergebühr von bis zu 7,14 Prozent der Kaufsumme. "Ein eigenes Zuhause wird gerade für junge Menschen und Familien immer schwerer zu finanzieren", sagte die SPD-Politikerin Zeitung. "Oft müssen Käufer enorme Maklerkosten tragen, obwohl der Verkäufer den Makler beauftragt hat." Das Bestellerprinzip sorge "für einen echten Wettbewerb und faire Preise bei den Maklerkosten", sagte Barley. (Foto: Getty Images) 2/25/19 5:11 AM 2/25/19 5:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Ein Teil von Ihnen ist wahrscheinlich noch wach wegen der langen Oscar-Nacht. Denjenigen, die erst jetzt den Tag beginnen, sei zugerufen: Es gab einige handfeste Überraschungen. Mehr dazu finden Sie hier . Kommen wir also zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software