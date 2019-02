+++ Der Morgen live +++ Börsenaufsicht wirft Elon Musk Verstoß gegen Auflagen vor

2/26/19 5:10 AM Klicken Sie mal auf die Vollansicht dieses Fotos – es lohnt sich. Reichstag und Spree in Berlin, 4:45 Uhr 2/26/19 5:05 AM Elon Musk kann es nicht lassen: Mit einem Tweet über die Produktion von Tesla hat sich der Konzernchef neuen Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC eingehandelt. Diese fordert gerichtliche Maßnahmen gegen Musk, weil er gegen Auflagen eines Vergleichs verstoßen habe. Einen entsprechenden Antrag reichte die SEC beim zuständigen Gericht in Manhattan ein. Musk hatte am 20. Februar getwittert: "Tesla baute 2011 0 Autos, aber wird 2019 rund 500.000 bauen." Das Problem: Er war im vergangenen Jahr nach missverständlichen Tweets von der SEC verklagt worden und hatte sich mit der Behörde auf den Vergleich geeinigt, der ihm unter anderem verbietet, marktbewegende Nachrichten eigenmächtig über seine Social-Media-Kanäle zu verbreiten. Unmittelbare Folge des neuen Konflikts: Die Tesla-Aktie fiel nachbörslich zeitweise um mehr als fünf Prozent. Da half es Musk auch nicht , dass er den Tweet schnell ergänzt hatte: Mit 500.000 Autos sei eine aufs Jahr hochgerechnete Produktionsrate gemeint, die Ende 2019 erreicht werden könne. Das Auslieferungsziel liege jedoch weiterhin bei 400.000 Fahrzeugen. Schriftlich bestätigt hatte Tesla bisher nur Letzteres – in einem Brief an die Aktionäre. 2/26/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Herzlich willkommen zum heutigen Liveblog. In den kommenden drei Stunden sammle ich hier die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten des Morgens. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software