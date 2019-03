+++ Der Morgen live +++ Aus für A380 könnte Staat mehrere hundert Millionen kosten

Das Ende des Airbus-Großraumfliegers A380 könnte für die Steuerzahler ein recht teures Nachspiel haben: Von einem Staatskredit über rund 942 Millionen Euro aus dem Jahr 2002 für die Entwicklung des A380 habe der europäische Flugzeugbauer mehr als 600 Millionen Euro noch nicht zurückgezahlt . Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Der Grund: Die Rückzahlung ist an die A380-Auslieferungen gekoppelt. Für jedes Flugzeug, das einem Kunden übergeben werde, zahle Airbus eine festgelegte Summe zurück. Da Airbus bis zum Jahr 2021 nur noch 17 A380-Maschinen bauen und ausliefern will, könne es also sein, dass der große Teil des Darlehens nicht zurückgezahlt wird. Denn Airbus hat Mitte Februar beschlossen, das einstige Prestige-Projekt A380 in zwei Jahren einzustellen . Ob Airbus überhaupt noch etwas von dem Geld zurückzahlen muss, ist allerdings strittig. Der Flugzeugbauer hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Regierungen der Airbus-Länder über die Kredite das Risiko des Projekts mittragen . 3/4/19 5:31 AM Liebe Närrinnen und Narren, der Rosenmontag steht dieses Jahr unter stürmischen Vorzeichen : Bei den Karnevalsumzügen in Köln soll aus Sicherheitsgründen auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichtet werden. Auch in Mainz will man ohne Pferde auskommen. Grund: Sturmtief "Bennet" . In Düsseldorf soll der Umzug erst um 13.30 Uhr statt 11.50 Uhr anrollen. Dort kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Halten Sie sich fest! (Foto: dpa) 3/4/19 5:03 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum „Morgen“ auf SPIEGEL ONLINE . In den nächsten Stunden werde ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag begleiten. Lassen Sie uns loslegen! Show more Tickaroo Liveblog Software