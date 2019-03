+++ Der Morgen live +++ Glückspilz gewinnt 877 Millionen Dollar im Lotto

3/5/19 5:13 AM Mit mehr als 877 Millionen US-Dollar hat die US-Lotterie "Mega-Millions" den bisher größten Einzelgewinn der weltweiten Lotto-Geschichte ausgeschüttet. Der Gewinner habe sich am Montag gemeldet, vier Monate nach der Ziehung seiner Glückszahlen, teilte die regionale Lotteriegesellschaft des US-Bundesstaates South Carolina mit. Anders als in den USA üblich wurde der Gewinner zunächst nicht bekanntgegeben. Den bis dato höchsten Einzelgewinn der Lottogeschichte hatte sich im August 2017 eine 53-Jährige im US-Staat Massachusetts geholt: In der Lotterie "Powerball" hatte sie 758,7 Millionen Dollar gewonnen. Der nun zu Reichtum gekommene Glückspilz hatte den mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar extrem prall gefüllten Jackpot bereits im Oktober vergangenen Jahres gewonnen - und sich mit dem Füllen seines Kontos extrem viel Zeit gelassen. Nach dem US-System hat er zwei Möglichkeiten zur Auszahlung - und sich für die Variante entschieden, die Summe auf einmal zu kassieren. Im aktuellen Fall wird allein der Bundesstaat South Carolina, wo der erfolgreiche Tipper seinen Wohnsitz hat, rund 61 Millionen Dollar an Einkommensteuer bekommen, wie die Lotteriegesellschaft erklärte. (Foto: Justin Lane/EPA-EFE/Rex/Shutterstock) 3/5/19 5:07 AM 3/5/19 5:05 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Der Sturm über Deutschland hat zwar nachgelassen, es bleibt aber ungemütlich - auch in den Karnevalshochburgen. Aber die Jecken lassen sich von solcher Witterung ohnehin nicht verdrießen. Tun Sie's ihnen gleich, nehmen sich eine Tasse Tee oder Kaffee und lesen Sie unseren Nachrichten-Blog . . . Show more Tickaroo Liveblog Software