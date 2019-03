+++ Der Morgen live +++ Berlins Grüne benennen Straße zum Frauentag um

In Berlin wird regelmäßig über Straßennamen gestritten. Zum heutigen Frauentag hat sich die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kurzerhand entschlossen Nägel mit Köpfen zu machen: Sie benennen die Dircksenstraße eine Straße am Alexanderplatz symbolisch in „Margarete-Poehlmann-Straße“ um . Poehlmann war die erste Rednerin in der Preußischen Landesversammlung, die zwischen 1919 und 1921 im heutigen Abgeordnetenhaus von Berlin tagte. Um 13.45 Uhr geht es an der Dircksenstraße/Ecke Karl-Liebknecht-Straße los. Wenn es nach den Grünen ginge, würde damit aber noch nicht Schluss sein. In der Bezirksverordnetenversammlung hat die Partei den Antrag zur "Entmilitarisierung des öffentlichen Raums" gestellt. Sie will damit eine Diskussion anstoßen, Straßen in Berlin, die nach Generälen benannt sind, lieber nach Frauen zu benennen. Zwölf Namen wurden dabei aufgelistet, darunter die Yorckstraße , die Gneisenaustraße und der Blücherplatz . Der Frauentag werde dieser Diskussion wohl weiteren Antrieb geben. 3/8/19 5:23 AM Das sind die wichtigsten Meldungen aus der Nacht: Trumps Ex-Wahlkampfchef: Gericht verurteilt Manafort zu 47 Monaten Haft Venezuela: Stromausfall in zahlreichen Städten - Regierung spricht von Sabotage "Maybrit Illner" über Handelsstreit zwischen USA und China: Diesmal keine Bösen "Horrorhaus in Spanien": Deutsche Rentnerin deckt Misshandlungen auf - und stirbt kurz darauf 3/8/19 4:59 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser und herzlich willkommen zum Morgen auf SPIEGEL ONLINE . Es ist der 8. März 2019, das erste Mal, dass der Frauentag - zumindest in Berlin - ein offizieller Feiertag ist. Bei SPIEGEL ONLINE erwarten Sie zu diesem Thema heute spannende Interviews, Analysen und Kommentare. Aber dazu später mehr. Nun geht es erst einmal los mit den Live-News. Sie sind bereit? Gut, auf geht's. Show more Tickaroo Liveblog Software