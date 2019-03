+++ Der Morgen live +++ Bayerische Gemeinde kaufte Klopapier für zwölf Jahre

3/13/19 5:08 AM Die USA wollen weltweit ihre Einwanderungsbüros schließen. 20 dieser Ämter für Fragen der Einwanderung und der Einbürgerung in die Vereinigten Staaten gibt es bislang, unter anderem auch eins in Frankfurt. Bei allen werde die Schließung geprüft, meldet die "Tagesschau" . Das US-Heimatschutzministerium führt v or allem finanzielle Gründe für die Pläne an. "Wir müssen sparen, wollen unsere Ressourcen lieber im eigenen Land einsetzen", erklärte eine Sprecherin dem Bericht zufolge. Die bisherigen Aufgaben der Auslandsbüros sollen in Zukunft von den US-Konsulaten übernommen werden. Kritiker in den USA sprachen sich gegen eine Schließung aus. Sie verschärfe noch einmal die isolat ionistische Tendenz der Trump-Regierung, hei ßt es in dem Bericht. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights First kritisieren demnach, dass Flüchtlinge im Falle einer Schließung der Büros noch weniger Anlaufstellen als bisher hätten. 3/13/19 5:00 AM Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Ich freue mich sehr, Sie heute mal wieder an dieser Stelle begrüßen zu können - nach einem fußballerisch und britisch bemerkenswerten Abend. Zu beidem werden wir gleich noch kommen. Mein Name ist Armin Himmelrath, ich begleite Sie bis 9 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten dieses Mittwochmorgens - und wenn es unterwegs pressiert, erreichen Sie mich unter armin.himmelrath@spiegel.de . Alles klar? Dann lassen Sie uns starten. Show more Tickaroo Liveblog Software