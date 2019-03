+++ Der Morgen live +++ Beto O'Rourke will Trump bei US-Präsidentschaftswahlen herausfordern

Geht Beto O'Rourke für die Demokraten ins Rennen beim nächsten US-Präsidentschaftswahlkampf ? Der 46-jährige Texaner ist ein Hoffnungsträger seiner Partei - und seine Entscheidung wird gespannt erwartet. Nun hat er offenbar eine SMS an einen TV-Sender in Texas geschickt, in der er bestätigte: Ja, er wolle sich ums Präsidentenamt bewerben. Nach US-Zeit am Donnerstagmorgen wolle er ein Video in den sozialen Netzwerken posten und sich dazu ausführlicher äußern, berichtet Reuters. O'Rourke hatte bei den Midterm-Wahlen im vergangenen Jahr im sonst so konservativen Texas einen fulminanten Wahlkampf hingelegt - und dann doch gegen den amtierenden Senator Ted Cruz verloren. 3/14/19 5:23 AM Im Jemen-Krieg betankt as US-Militär saudische Flugzeuge und liefert Zieldaten für Bombardements. Republikaner und Demokraten sind sich einig: Damit soll Schluss sein. Der US-Senat hat einer Resolution zugestimmt, die die US-Unterstützung für die von Riad geführte Koalition im Jemen-Krieg beenden würde. 3/14/19 5:19 AM Wer Beto O'Rourke ist und warum der weiße Südstaatler als Stimme von Schwarzen und vor allem Latinos gilt, können Sie in diesem Porträt nachlesen. 3/14/19 5:01 AM Das britische Parlament soll schon heute wieder zusammenkommen. Dann sollen die Abgeordneten über einen Aufschub des Brexit-Termins abstimmen. Eine Mehrheit dafür gilt als wahrscheinlich, sie wäre die logische Konsequenz aus der Entscheidung der vergangenen beiden Tage. Was war los? Mein Kollege Kevin Hagen hat das ganze Chaos aufgedröselt. 3/14/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Geht es Ihnen gut? Ich freue mich, wenn wir gemeinsam in den Tag starten. An dieser Stelle lesen Sie in den nächsten drei Stunden wichtige Nachrichten - und was noch so interessant und unterhaltsam ist. Show more Tickaroo Liveblog Software