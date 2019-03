+++ Der Morgen live +++ Pilot der 737 Max bat schon direkt nach dem Start um Notlandeerlaubnis

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

3/15/19 5:10 AM 3/15/19 5:08 AM Guten Morgen verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Wer angesichts des wechselhaften Wetters schon seit Anfang März (statt im April) immer noch keine Klimaveränderungen wahrnimmt, dem ist nicht zu helfen. Trotzdem glauben immer noch manche (wie zum Beispiel Vertreter der Jungen Union), Schüler darauf hinweisen zu müssen, dass sie lieber in der Freizeit demonstrieren sollen. (Dabei verschafft erst der Regelverstoß der Aktion die entsprechende Aufmerksamkeit). Wäre es nicht besser, man wendet sich der Frage zu, was man tun kann, um den Klimawandel zu bremsen - ohne Vorbehalte und ohne andere politische Ziele damit zu verknüpfen? Das war das Wort zum Freitag - nun zu den Nachrichten aus aller Welt . . .