+++ Der Morgen live +++ Österreichs Präsident fordert von der EU mehr Widerstand gegen Trump

3/18/19 5:15 AM Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen fordert von der Europäischen Union mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit den USA. "Die Europäer müssen nicht tanzen, wenn Trump pfeift", sagte Van der Bellen der "Welt". Anlass für seinen Appell ist das Atomabkommen mit dem Iran, das von Washington mit beschlossen worden sei. Dann habe Washington das Abkommen "ohne jeden Anlass" aufgekündigt und anschließend europäischen Unternehmen unter Androhung von schwerwiegenden Sanktionen Geschäfte mit dem Iran untersagt. "Das geht meines Erachtens zu weit", sagte der österreichische Staatschef. Van der Bellen warnte zugleich vor einem Europa, das sich künftig noch stärker mit verschiedenen Geschwindigkeiten entwickelt. Man dürfe es nicht übertreiben, sagte er. Die Nachbarländer dürften nicht das Gefühl haben, dass es ein Kerneuropa gebe und sie nur am Rand stünden, sagte Van der Bellen. "Das wäre gefährlich. Sie wollen dazugehören." (Foto: AP) 3/18/19 5:09 AM 3/18/19 5:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Auch am dritten Tag nach dem niederträchtigen Anschlag im neuseeländischen Christchurch ist die Öffentlichkeit gelähmt von Entsetzen und Trauer. Eine Erklärung, was einen Menschen zu derartiger Verblendung und zu solchem Hass treibt, will sich nicht finden. Doch Neuseeland zeigt auch, wie man es schafft, die Gesellschaft nach einem solchen Ereignis zusammenzuführen. Wenn das Schule macht, hätte der Attentäter das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte . . . Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt.