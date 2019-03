+++ Der Morgen live +++ Ardern will Namen des Attentäters von Christchurch niemals aussprechen

3/19/19 5:05 AM In den schweren Tagen nach dem Anschlag in Christchurch hat Jacinda Ardern Handlungsstärke bewiesen und viele Menschen durch ihre einfühlsame Art beeindruckt. Jetzt setzt die neuseeländische Premierministerin ein weiteres deutliches Zeichen: Sie will den Namen des Attentäters niemals aussprechen. "Mit seinem Terrorakt wollte er viele Dinge erreichen, eines davon war der Bekanntheitsgrad ", sagte Ardern bei einer Parlamentssitzung, die sie mit der Friedensbotschaft an Muslime "As Salaam Alaikum" eröffnete. "Deshalb werden Sie niemals hören, dass ich seinen Namen nenne." " Er ist ein Terrorist , er ist ein Krimineller, er ist ein Extremist", sagte Ardern. "Aber er wird, wenn ich spreche, namenlos sein", sagte die Regierungschefin über den 28-jährigen Australier, dem vorgeworfen wird, am Freitag in zwei Moscheen in Christchurch auf Gläubige geschossen und 50 Menschen getötet zu haben. "Ich bitte Sie: Nennen Sie die Namen derer, die ihr Leben verloren , statt des Namens des Mannes, der sie auslöschte", sagte die schwarz gekleidete Ardern weiter. Zugleich erklärte sie, der Attentäter habe mit "der ganzen Härte des Gesetzes" zu rechnen. 3/19/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum heutigen Blog und freue mich auf die kommenden drei Stunden. Gemeinsam wollen wir auf die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten der Nacht und des Morgens schauen – Fragen und Anregungen gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter übermitteln. Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software