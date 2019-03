+++ Der Morgen live +++ Das sind die teuersten Städte der Welt

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

3/20/19 4:59 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich freue mich sehr, Sie heute am Mittwoch, den 20. März 2019, begrüßen zu können. Es ist soweit - das Vogelgezwitscher deutet es an: Kalendarisch beginnt heute der Frühling . Ich hoffe, Sie starten mit entsprechend guter Laune und Frühlingsgefühlen in den Tag. Für Ihre geistige Versorgung mit den wichtigsten Nachrichten bin ich in den kommenden drei Stunden zuständig. Sollte unterwegs etwas sein und Sie möchten es mir mitteilen, erreichen Sie mich unter rachelle.pouplier@spiegel.de. Und nun geht's los. Show more Tickaroo Liveblog Software