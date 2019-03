+++ Der Morgen live +++ Texaner lebte mit 45 Klapperschlangen unter seinem Haus

3/21/19 5:12 AM Nach einem Sturm wollte ein Mann im US-Staat Texas einen beschädigten Kabelanschluss unter seinem Haus reparieren. Dort schlängelten sich jedoch nicht nur die Kabel : Er entdeckte "einige" Klapperschlangen und rief eine spezialisierte Firma zu Hilfe. Die Experten von "Big Country Snake Removal" fanden unter dem etwas erhöht auf Fundamenten ruhenden Gebäude insgesamt 45 der gefährlichen Reptilien, wie örtliche Medien berichteten. "Wo immer man hinsieht, ist eine weitere", sagt der Firmenchef Nathan Hawkins in einem Facebook-Video. Im Gespräch mit der "Washington Post" gab Hawkins später an, dass solche Einsätze nichts Ungewöhnliches seien . Ihre gefährliche Arbeit hielten die Schlangenexperten in dem 18-minütigen Video fest. "Der Garten war eigentlich gepflegt, das Haus war schön und sauber ", kommentierte die Firma die ungewöhnlich hohe Reptilienansammlung auf Facebook. Doch Schlangen sei dies egal, "ihnen geht es nur ums Überleben". 3/21/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Herzlich willkommen zum heutigen Liveblog. In den kommenden drei Stunden blicken wir gemeinsam auf die aktuellen Geschehnisse und starten damit hoffentlich gut informiert in den Tag. Anregungen und Feedback nehme ich gerne unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter entgegen. Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software