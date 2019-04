+++ Der Morgen live +++ Papst: Europa befeuert Migration mit Rüstungsexporten

4/1/19 4:22 AM Die Katholische Kirche hat es derzeit schwer mit ihrer Rolle als Moralapostel - angesichts ihrer eigenen Vergangenheit. Doch in einem Punkt hat Papst Franziskus Recht: Europa muss sich eine ausgeprägte Doppelmoral vorwerfen lassen lassen, wenn es einerseits Friedensappelle in die Welt sendet, und andererseits die Waffen verkauft , die erst zur Befeuerung von Kriegen beitragen. Der Versuch, die Migration einzudämmen sei ebenfalls inkonsequent. "Wenn ein so großzügiges Europa Waffen verkauft, an den Jemen, um Kinder zu töten. Wie kann Europa da konsequent sein?", fragte Franziskus gestern während des Rückflugs von der marokkanischen Hauptstadt Rabat nach Rom. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die große Koalition in ihrem ersten Amtsjahr Rüstungslieferungen im Wert von rund 400 Millionen Euro an die von Saudi-Arabien geführte Jemen-Kriegsallianz genehmigt hatte - trotz eines von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarten teilweisen Exportstopps. Hauptempfänger waren die beiden Länder, die am aktivsten in den Jemen-Krieg eingegriffen haben: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Krieg hat in dem Land auf der arabischen Halbinsel eine riesige humanitäre Krise ausgelöst. (Foto: Simon Kremer/dpa) 4/1/19 4:09 AM 4/1/19 4:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. In begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Wer heute in Berlin auf einen Aprilscherz hofft, wenn es heißt, die Bahn streikt, wird spätestens an der Haltestelle eines besseren belehrt. Die Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer haben die Arbeit großflächig niedergelegt. Damit aber ist heute während der Rushhour das Chaos programmiert, denn die Ausweich-Autofahrer werden für zusätzlichen Verkehr sorgen. Also: Trotz der der gefühlt um eine Stunde vorgezogenen Aufstehzeit gilt es, keine Zeit zu verlieren und früh den Weg zur Arbeit anzutreten. Doch ein paar Minuten bleiben noch für die Lektüre des "Morgen" - mit Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software