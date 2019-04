+++ Der Morgen live +++ Gauck: Vielen Ostdeutschen fehlt der Durchsetzungswille

Die Massenmotorisierung mit Elektrofahrrädern macht sich auch in der Unfallstatistik bemerkbar. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat es im vergangenen Jahr 89 tödliche Unfälle auf sogenannten Pedelecs gegeben, das waren fast ein Drittel mehr als 2017 (+ 27 Prozent). Insgesamt sind 2018 auf Deutschlands Straßen 455 Fahrradfahrer ums Leben gekommen . Ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Unfallforscher Siegfried Brockmann rechnet in diesem Jahr mit noch mehr Verkehrstoten . "Es gibt immer mehr Radfahrer, mehr Pedelecs und demnächst noch zusätzlich E-Scooter . Man sollte annehmen, dass die Infrastruktur den neuen Entwicklungen vorauseilt und nicht nur folgt. Aber von beidem sind wir sehr weit entfernt", sagte der Leiter des Instituts Unfallforschung der Versicherer (UDV) der Deutschen Presseagentur. Die Tendenz sei daher voraussichtlich weiter negativ , so Brockmann. "Es sei denn, wir haben einen ganz furchtbaren Sommer und niemand fährt Rad." Die hohen Unfallzahlen des vergangenen Jahres seien auch auf die sehr lange Sommersaison 2018 zurückzuführen . Marijan Murat/dpa Eine Frau fährt während eines Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer an einem Auto vorbei. 4/2/19 4:00 AM Starten wir mit einer guten Nachricht: Die Polizei hat Entwarnung gegeben nach einer Bombendrohung gegen den Bahnhof und einen Regionalzug in Neumünster . Eine Zugbegleiterin des Regionalzugs auf dem Weg von Hamburg nach Kiel hatte am Montagabend die Bundespolizei alarmiert, weil auf dem Spiegel der Zugtoilette eine Drohung geschrieben stand. Demnach sollte sich i m Zug ein Sprengsatz befinden. Daraufhin wurden der Regionalexpress und der Bahnhof im schleswig-holsteinischen Neumünster geräumt. Ein Spürhund schlug den Polizeiangaben zufolge in einem Abteil mehrfach an . Nach einer genaueren Untersuchung durch Sprengstoffexperten wurde aber Entwarnung gegeben. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wer die Bombendrohung auf den Spiegel schrieb. Wegen des Vorfalls musste der Zugverkehr von und nach Neumünster vorübergehend eingestellt werden. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen, wie die Bundespolizei erklärte. Der Bahnhof war mehr als viereinhalb Stunden lang gesperrt. 4/2/19 3:56 AM Guten Morgen aus Hamburg , wo die Sonne noch auf sich warten lässt. Auch nach dem für 6.52 Uhr angekündigten Sonnenaufgang wird es bei uns in der Hansestadt bedeckt bleiben. Das Thermometer soll auf bis zu 14 Grad klettern . Im Rest Deutschlands sieht es ähnlich aus: Im Südwesten wird es im Laufe des Tages erst sonnig und dann wolkig , aufkommende Bewölkung sowie Schauer oder Gewitter sind für den Westen und Nordwesten angekündigt. Show more Tickaroo Liveblog Software