+++ Der Morgen live +++ Sex als Menschenrecht?

4/3/19 4:14 AM Dieses Urteil am Londoner Familiengericht klingt ziemlich unfassbar: Ein englischer Richter hat einem Mann das Recht auf Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau zugesprochen. Sein Urteil lautete, der Verkehr sei ein "grundlegendes Menschenrecht" . Dabei war der Richter zuvor gebeten worden, eine gerichtliche Anordnung zu treffen, die dem Mann Sex mit seiner Frau untersagen sollte, da diese geistig womöglich nicht mehr in der Lage sei, ihr Einverständnis hierzu zu erteilen. Laut einem Bericht des Guardian , hatten Sozialarbeiter Beweise darüber gesammelt, dass die Frau nicht mehr die geistige Kapazität habe, um frei zu entscheiden, ob sie Sex haben wolle oder nicht. Das Familiengericht hätte die Frau davor schützen können, im Zweifelsfall durch ihren Mann vergewaltigt zu werden. Über den Vorfall ist nun ein Streit am Gericht entbrannt. Der Richter entschied, dass sollte der Ehemann eine solche Verordnung brechen, zu schnell ins Gefängnis wandern könnte. In den kommenden Monaten soll es zu einer ausführlichen Anhörung kommen. 4/3/19 3:59 AM Guten Morgen, liebe Leserin und lieber Leser! Ich freue mich sehr, Sie heute morgen begrüßen zu können. Ich begleite Sie bis 9 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten durch diesen Mittwochmorgen. Sollten Sie mich unterwegs erreichen wollen, tun Sie das unter: rachelle.pouplier@spiegel.de. Lehnen Sie sich zurück, es geht los.