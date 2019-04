+++ Der Morgen live +++ Sigmar Gabriel schenkt Kim Jong Un ein Buch über Goslar

4/4/19 4:18 AM Starten wir mit einer positiven Geschichte: In letzter Minute hat ein Paar in Kanada einen Millionen-Lottogewinn einlösen können - genau ein Jahr nach der Ziehung . Nicole Pedneault und Roger Larocque fanden am vergangenen Wochenende einen Lottoschein zu einer Ziehung am 5. April 2018 wieder, wie die Lottogesellschaft Québec mitteilte. Und wo? Im Inneren eines Buches , das sich zufällig ihr Enkel ausleihen wollte. Und jetzt der Hammer: Der Gewinn des Lottoscheins, den das Paar sich vor einem Jahr zum Valentinstag gekauft hatte, betrug eine Million kanadische Dollar (mehr als 660.000 Euro) - und konnte nur bis kommenden Freitag eingelöst werden. Haben Sie vielleicht auch noch irgendwo einen alten Lottoschein? 4/4/19 3:57 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum „Morgen“ auf SPIEGEL ONLINE. Heute ist die Welt wieder in Aufruhr, in Washington wird der 70. Geburtstag der NATO gefeiert, die G7-Innenminister treffen sich derweil in Paris und Bundeskanzlerin Merkel wird nach Irland reisen. Mehr davon in den nächsten drei Stunden. Wollen Sie mich in der Zeit erreichen, sehr gern: elisa.von.hof@spiegel.de Kommen Sie gut in den Tag! Show more Tickaroo Liveblog Software