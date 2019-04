+++ Der Morgen live +++ Bundestag will Waffen im Parlament verbieten

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

4/5/19 4:04 AM 4/5/19 4:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Das Chaos, dass die Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer Anfang der Woche in Berlin angerichtet haben, hatte offensichtlich Wirkung. Rückwirkend zum 1. Januar bekommen die BVG-Leute satte acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro. BVG-Vorstand Dirk Schulte sprach von einem einmaligen Abschluss - wahrlich . . . Und sonst so . . .? Show more Tickaroo Liveblog Software