+++ Der Morgen live +++ BER will auf Regierungsterminal verzichten

Bis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

4/8/19 4:20 AM Die erste Meldung kommt aus der Hauptstadt. dort kämpfen die Verantwortlichen immer noch mit der Fertigstellung des Flughafens . Neben der Zeitnot und dem ewigen Ringen mit den Handwerkern bleibt natürlich die Finanznot das zentrale Thema. Doch Sparen ist nicht einfach. Jetzt hat Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup einen neue Pläne vorgelegt, die ungefähr 75 Millionen Euro sparen würden. Beim Bau des etwas entfernt vom Hauptgebäude vorgesehenen Areals für die Regierung könnte man auf das repräsentative Terminal verzichten. Das würde nebenbei auch die Komplexität des Vorhabens und die Zeitnot reduzieren. Die Regierung will sich dazu nicht öffentlich äußern . . . (Foto: Patrick Pleul/dpa) 4/8/19 4:10 AM 4/8/19 4:08 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Nach dem milden Frühlingswochenende kehrt man ein wenig mit dem Gefühl an den Schreibtisch zurück, im Urlaub gewesen zu sein. Arbeitspsychologen sehen darin ein Zeichen, das man sich wirklich erholt hat . . . Aber beginnen wir die Woche mit ein paar Nachrichten . . .