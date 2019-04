+++ Der Morgen live +++ Mar-a-Lago-Einbrecherin hatte Detektor für versteckte Kameras dabei

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

4/9/19 4:07 AM Das sind die wichtigsten Meldungen aus der Nacht : Konflikt um Airbus-Subventionen: USA drohen Europa mit zusätzlichen Strafzöllen Großbritannien: Parlament beschließt Gesetz zu Brexit-Verschiebung "Hart aber fair"-Talk: Hoffnung auf eine zweite Staffel "Brexit" Bericht von Unicef: 175 Millionen Kinder erhalten keine Vorschulbildung Betrugsskandal an US-Eliteunis: Felicity Huffman wird auf schuldig plädieren 43 Jahre alter Kriminalfall: Polizei sucht Mädchenleiche - und findet vergrabenes Auto 4/9/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserin und lieber Leser! Herzlich willkommen zum "Morgen" an diesem Dienstag. Drei Stunden Nachrichten, Infos und Wissenswertes warten zum Start in den Tag auf Sie. Wenn unterwegs etwas sein sollte, erreichen Sie mich hier: rachelle.pouplier@spiegel.de. Aber nun starten wir erst einmal mit den ersten Nachrichten... Show more Tickaroo Liveblog Software