+++ Der Morgen live +++ Trump gratuliert Merkel - vier Tage nach der Wahl

Foto: AFP Diplomatische Konventionen waren noch nie Sache von Donald Trump. Der US-Präsident davon schon so viele über den Haufen geworfen, dass man meinen könnte, auf diesem Gebiet könne er keine Tabus mehr brechen. Und doch schafft er es immer wieder. Diesmal stieß er Bundeskanzlerin Angela Merkel vor den Kopf, die nach den Wahl zwar nicht als strahlende Siegerin dasteht, aber immerhin als Siegerin. Nun ist es unter befreundeten Staaten gute Sitte, nach einer Wahl eine Gratulation auszusprechen, einfach um die Verbundenheit zu unterstreichen. Trump hat damit jedoch ungewöhnlich lange gewartet - nämlich bis gestern. Anfang der Woche noch hatte das Weiße Haus auf die Frage, warum der US-Präsident der Regierungschefin von Europas führender Wirtschaftsnation noch nicht zum Wahlsieg gratuliert habe, ausweichend geantwortet. Grund seien "logistische" Dinge. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind seit Trumps Amtsantritt schwierig geworden. Trump hat Deutschland immer wieder hart attackiert, insbesondere wegen des Handelsüberschusses, der Flüchtlingspolitik und den seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben.

Foto: dpa Und nun zu einem etwas heikleren Thema: Es geht um Bettwanzen, die sich inzwischen mit zunehmenden Tempo in der ganzen Welt verbreiten. Normalerweise leben die nachtaktiven Parasiten eher häuslich in bevorzugten, immer wieder genutzten Verstecken. Dass die Tiere dennoch in Koffer gelangen, konnten Forscher bisher nicht erklären. Nun steht fest: Die Tiere werden vom Geruch benutzter Wäsche angelockt. "Dieses Verhalten führt dazu, dass Bettwanzen in die Wäschebeutel von Reisenden gelangen und so um die Welt trampen", erklärt William Hentley von der Universität Sheffield (Großbritannien). Die Studie wurde im Journal "Scientific Reports" veröffentlicht. Bettwanzen finden normalerweise den Geruch im Bett schlummernder Menschen verlockend.



Die Ausbreitung der Blutsauger könne zumindest teilweise mit der Zunahme von billigeren internationalen Reisemöglichkeiten erklärt werden, erklärte Hentley. Um zu verhindern, dass sie die Plagegeister verschleppen, sollten Reisende daher Schmutzwäsche nicht auf dem Boden liegen lassen.

Für die immer beliebteren zivilen Drohnen am Himmel über Deutschland gelten von Sonntag (1. Oktober) an zusätzliche Anforderungen. Für größere Fluggeräte ab zwei Kilogramm wird eine Art Führerschein ("Kenntnisnachweis") Pflicht, wie. Nachgewiesen werden müssen Kenntnisse zur Navigation und den rechtlichen Grundlagen für die Nutzung (die zum Beispiel Flugverbotszonmen regeln).



Hobbypiloten können den Nachweis nach einer auch online möglichen Prüfung durch anerkannte Stellen bekommen, wobei ein Mindestalter von 16 Jahren gilt. Zum anderen gibt es - nur für Flugmodelle - eine Bescheinigung nach einer Einweisung durch einen Luftsportverein.

Die britische Premierministerin Theresa May hat den Lizenzentzug für den Fahrdienstvermittler Uber in London kritisiert. "Ich halte ein pauschales Verbot für unverhältnismäßig", sagte May dem Sender BBC. Londons Bürgermeister Sadiq Khan habe mit einem Federstrich 40.000 Jobs aufs Spiel gesetzt und das Leben von 3,5 Millionen Uber-Nutzern beeinträchtigt. Vergangene Woche hatte die Londoner Verkehrsbehörde TfL angekündigt, die zum Monatsende ablaufende Betriebserlaubnis des Fahrdienstvermittlers nicht zu verlängern. Sie warf Uber Versäumnisse bei der Meldung gravierender Straftaten und der Zuverlässigkeitsprüfung der Fahrer vor.

Nach dem tödlichen Felssturz am weltberühmten Felsen El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark ist erneut ein riesiger Felsbrocken abgestürzt. Wie der Nationalpark gestern mitteilte, ist dabei ein Mensch verletzt worden. Wegen der Trümmer musste die Straße auf der Nordseite des Bergs geschlossen werden. Der Felsbrocken soll noch größer gewesen sein als am Tag zuvor, als bei einem ersten Sturz an der bei Kletterern beliebten "Wasserfall-Route" ein Bergsteiger ums Leben kam und eine Frau verletzt wurde. Insgesamt seien seit Mittwoch schätzungsweise sieben Felsbrocken von der weißen Granitwand des 2300 Meter hohen El Capitan abgegangen. Der Nationalpark soll den Angaben zufolge aber weiterhin offen für Besucher bleiben.

Foto: dpa Während die Berliner weiter auf einen Eröffnungstermin für ihren neuen Flughafen warten, wird am kommenden Dienstag ein anderes große Dauerprojekt der Hauptstadt vollendet. Nach siebenjährigen Modernisierungsarbeiten wird am Tag der Deutschen Einheit die Staatsoper unter den Linden feierlich wiedereröffnet - bevor sie gleich am Samstag darauf wieder für zwei Monate schließt. Denn hinter der prachtvoll restaurierten Fassade ist noch nicht alles fertig. Vor ausverkauften Haus mit allerlei prominenten Gästen findet am Einheitstag die "Premiere Präludium" statt, wie es das Haus selbst nennt - also eine Art Vorspiel. Nach Ansicht der Kritiker soll die vorgezogene Aufführung in der noch nicht gänzlich wiederbezogenen Oper vergessen machen, dass die angepeilte Eröffnung zur gerade begonnenen neuen Spielzeit verpasst wurde.

Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben sich bisher über 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet. Das sagte ein Polizeisprecher in Konstanz am frühen Morgen. Ein Unbekannter hatte mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Gestern hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den dringend Tatverdächtigen zeigen.



Wie der Polizeisprecher sagte, hatten sich seither besorgte Anrufer über den Sachstand informiert. Es seien bis Freitagfrüh aber auch etliche konkrete Hinweise eingegangen

Twitter legte inzwischen 200 Nutzerkonten mit Verbindungen zu Russland still. Der Auftritt von Crowell und seinen Leuten im Geheimdienstausschuss des Senates sorgte allerdings für Kritik. Der demokratische Abgeordnete Mark Warner sagte, die Twitter-Mitarbeiter hätten viele Fragen mit Russland-Bezug nicht beantwortet. Die Erklärungen seien sehr enttäuschend.

Nach Facebook hat auch Twitter eingeräumt, möglicherweise für russische Manipulationen des US-Präsidentschaftswahlkampfs benutzt worden zu sein. Ein Unternehmenssprecher erklärte gestern, eine russische Mediengruppe habe 2016 in dem Kurzmitteilungsdienst fast 2000 Anzeigen oder promotete Tweets gekauft, die zur Beeinflussung der US-Wahl gedacht gewesen sein könnten. Die mit der russischen Regierung in Verbindung stehende Mediengruppe RT gab demnach 274.000 Dollar für die Anzeigen aus, die sich an "Nutzer von Mainstream-Medien" richteten und auf RT-Nachrichten verwiesen. Twitter-Vizechef Colin Crowell traf nach Angaben des Unternehmens bereits gestern Vertreter des US-Kongresses, die den Vorwürfen der russischen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf untersuchen. Twitter werde auch weiterhin mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Die EU will schnell den Kurs für das weitere Vorgehen bei der Reform der Union abstecken. EU-Ratspräsident Donald Tusk werde in den kommenden beiden Wochen weitere Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs führen und dann Vorschläge unterbreiten, hieß es in der vergangenen Nacht. Europa wolle dabei begonnene Ansätze weiterverfolgen, sei aber auch für "neue Ideen" offen. Am zweiten Tag des Gipfels befassen sich die Staats- und Regierungschefs heute mit dem Wandel zu einer digitalen Wirtschaft und Gesellschaft. Es soll über Ziele bis 2025 beraten werden. Dabei dürfte auch über die Forderung Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens nach einer stärkeren Besteuerung von Internet-Unternehmen wie Facebook oder Google gesprochen werden.

Foto: dpa Merkel bewegt sich derzeit auf eher glattem diplomatischen Parkett. Auf dem EU-Digitalgipfel in der estnischen Hauptstadt Talinn musste sie gestern Abend auf die viel beachtete Europa-Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron reagieren, und sich dabei um verschiedene Punkte herumdrücken, die später die Koalitionsverhandlungen in Berlin erschweren könnten. Macron hatte am Dienstag eine Neuordnung Europas gefordert und dafür einen bis 2024 reichenden Fahrplan präsentiert. Unter anderem will er einen eigenen Haushalt und einen Finanzminister für die Eurozone - eine Idee, die in Deutschland nicht unbedingt auf uneingeschränkte Zustimmung stößt. Es gebe ein "Höchstmaß an Übereinstimmung zwischen Deutschland und Frankreich", versicherte die Kanzlerin, nach einem Treffen mit Macron am Rande des Gipfels. "Ich sehe jedenfalls eine gute Grundlage in der Rede des französischen Präsidenten, intensiv zwischen Deutschland und Frankreich weiterzuarbeiten." Besonders hob die Kanzlerin auch die Vorschläge Macrons zu einer Harmonisierung der Unternehmenssteuer und des Insolvenzrechts hervor. Diese Punkte würden auch in die Beratungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung einfließen. So richtig zufrieden dürften die europäischen Partner mit den windelweichen Äußerungen nicht gewesen sein. . . .