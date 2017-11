Drei bis vier Tassen Kaffee am Tag sollen der Gesundheit helfen. Britische Wissenschaftler sagen, dass regelmäßiger Kaffeekonsum eher für gesundheitliche Vorteile , anstatt für Schäden sorgt.

Diese Nachrichten stehen heute Morgen im Mittelpunkt:



Schulz bei Steinmeier: Der Bundespräsident empfängt heute den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. Bei dem Gespräch wird es um die Auswege aus der Regierungskrise gehen. Nach dem Scheitern von Jamaika könnte Steinmeier versuchen, den SPD-Chef doch noch von einer Großen Koalition mit der Union zu überzeugen.



Seehofer blickt in die Zukunft: Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will heute seine Pläne für die kommenden Monate bekannt geben. Nach den herben Verlusten bei der Bundestagswahl war der Parteichef in die Kritik geraten.

Protest bei Siemens: 2500 Menschen erwartet die IG Metall heute in Berlin. Es sind Proteste gegen den Stellenabbau bei Siemens angekündigt. Martin Schulz soll ebenfalls dabei sein.