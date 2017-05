Überblick Die wichtigsten Nachrichten des langen Wochenendes

De Maizière sinniert über Leitkultur

Mit einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag" will Innenminister Thomas de Maizière (CDU) eine neue Debatte über eine deutsche Leitkultur anstoßen. Inzwischen sind seine zehn Thesen zu dem Begriff auch auf der Website des Bundesinnenministeriums zu lesen. In seinem "Diskussionsbeitrag" geht de Maizière unter anderem auf die Rolle der Religion ein. Sie müsse der Kitt der Gesellschaft sein, nicht der Keil. Zentraler Punkt ist für den Bundesinnenminister eine zur Leitkultur gehörende Haltung: "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand." Und weiter: "Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka."

Merkel besucht Saudi Arabien

Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation hat Angela Merkel am Sonntag Saudi-Arabien besucht. In Dschidda machte sich die Kanzlerin für einen baldigen Abschluss eines EU-Freihandelsabkommens mit den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) stark. "Ich habe deutlich gemacht, dass aus europäischer Sicht ein Freihandelsabkommen mit den Golfstaaten von großem Interesse wäre", sagte Merkel. Deutschland betrachtet Saudi-Arabien als Partner, der auch mit Kriegswaffen beliefert wird. Merkel sprach sich angesichts der saudischen Militärintervention im Bürgerkriegsland Jemen für ein Ende der Luftangriffe ausgesprochen. "Wir setzen auf den Uno-geführten Prozess einer diplomatischen Lösung", sagte die Bundeskanzlerin.

Am Dienstag steht für Merkel schon der nächste komplizierte Besuch an: In Sotschi trifft sie Russlands Präsidenten Wladimir Putin in dessen Sommerresidenz.

AP / Saudi Press Agency Angela Merkel in Dschidda

Terrorverdächtiger soll Liste mit möglichen Anschlagszielen geführt haben

Bundeswehr-Oberleutnant Franco A. gab sich als syrischer Flüchtling aus und bezog Leistungen als Asylbewerber. Tatsächlich soll A. rechtsextrem gewesen sein, womöglich plante er einen Anschlag in Deutschland, um - so eine Hypothese der Ermittler - den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken. Festgenommen wurde Franco A. bereits am Mittwoch, doch der Fall sorgte auch am Wochenende noch für hektische Betriebsamkeit im Verteidigungsministerium: Nach SPIEGEL-Informationen erhielt die Bundeswehr schon 2014 konkrete Hinweise auf die rechtsextreme Gesinnung des Soldaten. Zudem wurde bekannt, dass A. offenbar eine Liste geführt hat, die möglicherweise Anschlagsziele beinhaltet. Der Zweck der Liste ist aber noch nicht genau ermittelt.

Lesen Sie hier den Bericht von Matthias Gebauer. EU-Regierungschefs beschließen Brexit-Fahrplan

Am Samstag haben die EU-Regierungschefs ihre Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen beschlossen - und zwar einstimmig. Man habe ein "entschiedenes und faires" Mandat beschlossen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit. Im Juni sollen die Gespräche mit London beginnen.

AFP Gipfel in Brüssel

Schweizer Spion soll deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben

Bereits am Freitag hatte die Bundesanwaltschaft einen 54-jährigen Schweizer in Frankfurt festnehmen lassen - "wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit" für den "Geheimdienst einer fremden Macht". Zur Art der mutmaßlichen Spionage äußerte sich die Ermittlungsbehörde nicht. Am Sonntag meldete die Schweizer Zeitung "Blick" unter Berufung auf den deutschen Anwalt des Verdächtigen, sein Mandant werde beschuldigt, er habe den Auftrag gehabt, deutsche Steuerfahnder zu identifizieren, die am Ankauf von Bankdaten beteiligt waren.

Bergsteiger Ueli Steck ist tot

Am Sonntag wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Ueli Steck, einer der berühmtesten Bergsteiger der Welt, im Himalaya ums Leben gekommen ist. Er starb beim Versuch, den Mount Everest und den Lhotse zu besteigen - innerhalb von 48 Stunden wollte er beide Gipfel ohne künstlichen Sauerstoff bezwingen. Steck war immer auf der Suche nach neuen Extremen, seine Rekorde für besonders schnelle Begehungen hochalpiner Routen brachte ihm den Spitznamen "Schweizer Maschine" ein.

Bilder eines extremen Bergsteigerlebens "Ich liebe es, es ist so ein toller Ort hier", schrieb Ueli Steck noch am 26. April auf Facebook aus dem Everest-Gebiet. Nun starb der Schweizer Extrembergsteiger mit 40 Jahren in der Nähe des 7000 Meter hohen Nuptse-Berges. Das Foto zeigt Steck 2011 in Interlaken. Steck, hier auf einem Bild von 2006, könnte möglicherweise auf einer Eisplatte ausgerutscht und anschließend in den Tod gestürzt sein. Unter Bergsteigern trug Ueli Steck den Spitznamen "Schweizer Maschine" - denn er hielt mehrere Rekorde für besonders schnelle Begehungen hochalpiner Routen. Dieses Bild von 2006 zeigt Steck an der Eiger-Nordwand. Vor allem am Eiger, seinem Hausberg, hatte Steck Maßstäbe gesetzt. Steck feierte im Oktober 2016 seinen 40. Geburtstag. Der Schweizer stellte damals fest, dass ungewöhnlich viele große Alpinisten zwischen 40 und 45 am Berg den Tod fanden. Er war ein großer Alpinist, einer der prominentesten Vertreter seiner Disziplin. Das Bild zeigt ihm beim Erklettern der Nordseite des Alpenberges Les Droites: Für die Wand mit einer durchschnittlichen Steilheit von 60 Grad benötigte Steck nur etwas mehr als zwei Stunden. Im Sommer 2015 kletterte Steck auf alle 82 Viertausendern der Alpen. Steck bezwang aber auch die Klassiker in anderen Weltregionen, den Everest, die Annapurna, den Mount Dickey in Alaska oder El Capitan in Kalifornien. Immer ohne Flaschensauerstoff, meist in enormem Tempo. Steck wusste seine extremen Leistungen auch gut zu vermarkten. Der Bergsteiger, hier mit seinem Kollegen Stephan Siegrist im Gespräch mit Journalisten, veröffentlichte mehrere Bücher - zuletzt "Der nächste Schritt. Nach jedem Berg bin ich ein anderer" im Malik-Verlag. Auf einer Vorbereitungstour für sein neuestes Rekordprojekt - der Doppelbesteigung des Mount Everest (hier im Bild) und des Nachbarbergs Lhotse - stürzte Ueli Steck nun tausend Meter in die Tiefe. Das Bild zeigt den Transport seiner Leiche zum Hospital in Kathmandu, Nepal. Er war allein unterwegs. Ueli Steck wurde 40 Jahre, sechs Monate und 26 Tage alt.

Mehrere Tote bei Unwettern in den USA

Am Wochenende sind im Süden und mittleren Westen der USA bei schweren Unwettern und Überschwemmungen mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Tornados zogen am Samstag über den Bundesstaat Texas hinweg. Dabei starben mindestens vier Menschen, fast 50 weitere wurden verletzt, wie die Bürgermeisterin der besonders schwer getroffenen Stadt Canton sagte.

Schneise der Verwüstung Zerstörte Autos in Texas: Heftige Unwetter haben in den USA mehrere Menschen getötet. alleine im Osten von Texas gab es vier Opfer. Eine ganze Serie von Tornados fegte über den südlichen US-Bundesstaat. Besonders heftig wurde die Stadt Canton bei Dallas getroffen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ließ sich das Ausmaß der Katastrophe bereits erahnen. Bei Tagesanbruch wurde dann das ganze Ausmaß der Verwüstung deutlich, weitere Opfer wurden aus Trümmern geborgen. Diese Scheune in Canton - sie dient als Eventlocation - ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengeklappt. Am Samstagabend war hier eine Tanzveranstaltung angesetzt. Ein Tornado fegte über die Scheune, bevor die Gäste eintrafen. Der Tornado dehnte sich nach Angaben eines Meteorologen auf eine Breite von bis zu 800 Metern aus und zog eine etwa 64 Kilometer lange Schneise. Die heftigen Regenfälle trafen auch Atlanta. Überschwemmungen legten den Straßenverkehr lahm.

Zwei Schwergewichte teilen aus

In London trafen am Samstagabend zwei Box-Schwergewichte in einem spektakulären Kampf aufeinander: Im Duell der Generationen zeigte Wladimir Klitschko, 41 Jahre alt, gegen Weltmeister Anthony Joshua, 27, eine beeindruckende Leistung. Klitschko musste in der fünften Runde zum ersten Mal auf die Bretter, schlug den Briten eine Runde später aber selbst mit einer gewaltigen Rechten zu Boden. In der elften Runde steckte Klitschko erneut schwere Treffer ein und ging zweimal zu Boden, ehe der Ringrichter den Kampf abbrach. Wie wird es nun weitergehen für die beiden Kämpfer? Ein Rückkampf ist möglich, aber noch hat sich Klitschko nicht entschieden.

Titel verteidigt - und wie! Anthony Joshua ist neuer und alter Weltmeister im Schwergewicht. Der Brite besiegte Ex-Champion Wladimir Klitschko in London durch technischen K.o. in der elften Runde. 90.000 Fans verfolgten den Kampf live im Wembley-Stadion. Damit war es die bestbesuchte Box-Veranstaltung in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ringsprecher-Legende Michael Buffer versicherte sich, ob ihn auch jeder gut versteht, bevor sein berühmtes "Let's get ready to rumble" durchs Stadion schallte. Klitschko musste sich zuerst auf den Weg zum Ring machen, weil dem Weltmeister die Ehre des zweiten Einmarschs gebührt. Eine ungewohnte Situation für den Ukrainer, der im April 2006 zuletzt als WM-Herausforderer in einen Kampf gegangen war. Dann folgte der Auftritt des Weltmeisters. Joshua wurde auf einer Plattform ins Stadion gefahren. Neben ihm seine brennenden Initialen. Der Champion genoss die Stimmung in Wembley sichtlich. Von Anspannung oder Nervosität war nichts zu spüren. Unter den 90.000 Zuschauern waren auch viele Prominente. Unter anderem wollte sich Arnold Schwarzenegger die Schwergewicht-WM nicht entgehen lassen. Vor dem Kampf hatte Klitschko gesagt, Joshuas Körperbau erinnere ihn an den ehemaligen "Mr. Universum" zu seinen besten Zeiten. Joshua zeigte von Beginn an, dass er seine Muskeln richtig einzusetzen weiß. In den ersten Runden tasteten sich beide Kontrahenten ab, dabei landete der Weltmeister aber mehr Treffer, weil er die schnelleren Hände hatte. In der fünften Runde kam Joshua zum ersten Mal mit einer knallharten Kombination durch. Klitschko wankte... ...und fiel. Der Ukrainer musste zu Boden und wurde zum ersten Mal angezählt. Joshuas Geste beim Niederschlag erinnerte an ikonische Bilder des jungen Muhammad Ali. Klitschko kam zwar wieder auf die Beine, hatte sich im Schlaghagel aber eine Verletzung am linken Auge zugezogen. Cutman Jacob "Stitch" Duran hatte in der Rundenpause alle Hände voll zu tun, um die Blutung zu stoppen. Vitali Klitschko gab seinem Bruder Wladimir derweil taktische Anweisungen. Klitschko erholte sich nicht nur von dem Niederschlag, sondern hatte in der sechsten Runde die richtige Antwort parat. Mit einer knallharten rechten Geraden fällte er den Weltmeister. Joshua wirkte angeschlagen und phasenweise stehend k.o. In dieser Phase verpasste es Klitschko, den Kampf zu seinen Gunsten zu entscheiden. Während der folgenden Runden redete Joshua viel mit Klitschko. Vermutlich sprach er sich auch selber Mut zu. Das zeigte Wirkung. Der Brite fand ab der neunten Runde wieder besser in den Kampf. Das Ende kam in Runde elf. Nach einem knallharten rechten Aufwärtshaken von Joshua taumelte Klitschko bedenklich. Joshua setzte nach und landete mit einem linken Haken den nächsten Niederschlag. Klitschko stand zwar wieder auf, musste kurz darauf aber erneut zu Boden. Nach 2:25 Minuten in der elften Runde ging Ringrichter David Fields dazwischen und beendete den Kampf. Mit dem Sieg verteidigte Joshua seinen IBF-Weltmeistertitel und gewann zusätzlich den IBO- und WBA-Super-Champion-Gürtel. Viel wichtiger: Der 27-Jährige stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass er im Moment das Maß aller Dinge im Schwergewicht ist. Der Generationswechsel ist vollzogen. Ob und wie es für Klitschko weitergeht, ist nach der vorzeitigen Niederlage unklar. Der Ukrainer zeigte zwar eine starke Leistung und hatte Joshua kurz vor dem K.o., könnte im Alter von 41 Jahren und als Vater einer kleinen Tochter aber auch an seine Gesundheit denken. Es gibt eine vertraglich vereinbarte Rückkampf-Klausel. Klitschko muss entscheiden, ob er sie auch zieht.

FC Bayern München ist deutscher Meister

Ja, ja, an diese Nachricht hat man sich nun wirklich gewöhnt: Der FC Bayern München ist wieder mal deutscher Fußballmeister. Den fünften Titel nacheinander sicherten sich die Bayern durch ein 6:0 beim VfL Wolfsburg bereits drei Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison. Dass beim Rekordmeister trotzdem nicht alles wunderbar ist, liegt am Scheitern im Viertelfinale der Champions League (1:2 und 2:4 n.V. gegen Real Madrid) und im Halbfinale des DFB-Pokals (2:3 gegen Borussia Dortmund). Nur ein Titel - ist das zu wenig für den erfolgsverwöhnten Branchenprimus? Manch einer fordert jetzt große Veränderungen im Klub.

