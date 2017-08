+++ Der Morgen live +++ Frühere CIA-Agentin will Twitter kaufen und Trump verbannen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Dennis Deuermeier beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

ehemalige CIA-Agentin Valerie Plame Wilson will Twitter kaufen, um US-Präsident Donald Trump sein Lieblings-Sprachrohr zu nehmen.



Plame Wilson sammelte in einer Crowdfunding-Kampagne bis heute Morgen rund 30.000 Dollar (etwa 25.400 Euro) ein. "Es ist Zeit, ihn abzustellen", schrieb sie auf der Internetseite ihrer Kampagne mit Blick auf Trump.



Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt über die Haftung für Unwetterschäden. Nach starkem Regen wurde der Keller der Klägerin aus Niedersachsen überflutet. Grund war u.a., dass die Kanalisation das Wasser nicht ableiten konnte, weil Wurzeln eines Kastanienbaums in den Kanal gewachsen waren. Der Baum steht auf einem Grundstück der Gemeinde, von der die Klägerin nun den Ersatz eines Drittels ihrer Schäden verlangt - etwa 20 000 Euro.



In Monaco wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Mit dabei sind der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund. Die TSG Hoffenheim muss nach der verlorenen Qualifikation gegen den FC Liverpool (



Außerdem wird Europas Fußballer und Fußballerin des Jahres ausgezeichnet

Heute vor 54 Jahren begann in Deutschland mit der Bundesliga die Fußball-Neuzeit. Am 24. August 1963 trafen im ersten Spiel Werder Bremen und Borussia Dortmund aufeinander.



Jubel nach dem ersten Tor. (Foto: DPA)

Das erste Tor der Bundesliga schoss übrigens Friedhelm „Timo“ Konietzka (hinten rechts im Bild). Der Dortmunder brauchte nur 35 Sekunden. Der Treffer ist heute jedoch für immer verloren. Der Kameramann war nicht rechtzeitig am Platz – das Tor wurde nicht gefilmt.





