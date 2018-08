Fall Nasibullah S. Zu Unrecht abgeschobener Asylbewerber ist wieder in Deutschland

Der zu Unrecht aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern abgeschobene Asylbewerber Nasibullah S. aus Afghanistan ist zurück in Deutschland.

Der 20-Jährige landete am Sonntagnachmittag um 14.16 Uhr an Bord einer Maschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur dpa sagte. Eine Mitarbeiterin seiner Anwältin habe ihn in Empfang genommen. Er soll sich nun am Montag bei der Ausländerbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte melden.

Verfahren um Asylantrag von 2015 läuft noch

Der 20-Jährige soll von Kabul in die pakistanische Hauptstadt Islamabad und dann weiter nach Deutschland geflogen sein. Schon Anfang August hatte es laut SPIEGEL-Informationen aus Regierungskreisen geheißen, die nötigen Papiere für die Rückreise lägen vor.

Ursprünglich sollte S. bereits einige Tage vorher nach Deutschland zurückkehren. Wegen einer Verspätung des Fluges nach Islamabad habe er aber die dortige deutsche Botschaft nicht mehr rechtzeitig erreichen können, hieß es. Dort soll er ein Visum für die Weiterreise erhalten.

Der Mann, der seit 2015 in der Bundesrepublik lebte, war einer jener 69 Menschen, die Anfang Juli mit einem Charterflug aus München nach Afghanistan abgeschoben worden waren. Wegen eines noch laufenden Verfahrens am Verwaltungsgericht Greifswald hätte der 20-Jährige aber nicht abgeschoben werden dürfen. Die Kosten für die aufwendige Rückführung muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) tragen.