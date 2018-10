Messerstich und Hitlergruß "Naumburger Tageblatt" meldet rechtsextreme Attacke auf Reporter

In Naumburg soll ein Reporter der Zeitung "Naumburger Tageblatt" ("NT") von drei rechten Jugendlichen mit einem Messer attackiert worden sein. Dies berichtet die Zeitung selbst. Der Journalist soll die Jugendlichen nach beleidigenden Gesten zur Rede gestellt haben und sei daraufhin attackiert worden.

Der Reporter arbeitet als freier Mitarbeiter für das "NT" in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Am Freitagabend sei er in sein Auto gestiegen und habe losfahren wollen, als drei Jugendliche vor dem Wagen stehen geblieben seien, in Richtung des Autos gespuckt und den Stinkefinger gezeigt hätten, berichtet er laut "NT".

Der Journalist sei wieder ausgestiegen, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen. Daraufhin habe einer den Hitlergruß gezeigt und ein anderer ihm ein Messer in den Bauch gestoßen.

Die Polizei teilte laut "NT" mit, dass die Ermittlungen gegen die Jugendlichen liefen. Man gehe davon aus, dass es sich um Deutsche handele.

Der Journalist liege im Krankenhaus, Organe seien durch den Messerstich nicht getroffen, schreibt das "NT".