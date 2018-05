Politiker und ihre Nebenjobs Bauern, Anwälte - und ein Rocker

Reden ist Geld - diese Devise verfolgte besonders der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in seinen Jahren als Bundestagsabgeordneter. Pro Vortrag kassierte er Zehntausende, in der Partei war er lange der Politiker mit den höchsten Einkünften.

Doch nicht nur mit Vorträgen, Kamin- und Streitgesprächen lässt sich dazuverdienen. Das zeigen neueste Daten, die der SPIEGEL und die Transparenzinitiative abgeordnetenwatch.de ausgewertet haben (eine Übersicht der Topverdiener finden Sie hier). Das mögliche Tätigkeitsfeld ist riesig: Sitz im Aufsichtsrat, Arbeit im eigenen Malerbetrieb oder der Verkauf von Tonträgern in der Musikbranche.

Jeder Abgeordnete muss drei Monate nach Beginn der Legislatur die Funktionen und Jobs beim Bundestagspräsidenten einreichen. Bis diese auf der Bundestagsseite veröffentlicht werden, dauert es meist einige Zeit. Nun liegen die Daten fast vollständig vor - diese Politiker fielen auf.

Die Rastlosen

Dass Johannes Röring (CDU) zu den Top-Nebenverdienern gehört (mindestens 288.000 Euro), liegt auch daran, dass der Landwirt den meisten Tätigkeiten nachgeht. 33 hat er angegeben, für 18 bekommt er demnach Geld.

Dabei ist zu beachten: Die Bundestagsverwaltung differenziert bei ihrer Zählweise nicht genau. Die Übernahme eines Postens in einem Aufsichtsrat wird als eine Tätigkeit angegeben - und nicht etwa entsprechend der Zahl der Sitzungen. Erfüllt hingegen ein Unternehmer wie Röring verschiedene Aufträge für verschiedene Kunden, werden diese jeweils als einzelne Tätigkeit erfasst, obwohl sie dem gleichen Nebenjob entspringen.

Der Großteil der Einnahmen (231.000 Euro) Rörings geht auf neun Tätigkeiten in seinem eigenen Unternehmen Energie-Anlagen Röring zurück. Außerdem sitzt der CDU-Politiker in sechs Aufsichtsräten, in fünf Fällen wird er bezahlt (mindestens 3500 bis mindestens 7500 Euro pro Tätigkeit). Hinzu kommen Mitgliedschaften in Beiräten, Ausschüssen und anderen Gremien.

Tino Chrupalla (AfD) gehört ebenfalls zu den Nebenverdienern mit den meisten Tätigkeiten (25). Er ist aber nicht so vielseitig unterwegs wie etwa Röring. Chrupalla ist selbstständiger Malermeister. Alle gemeldeten Tätigkeiten gehen auf seinen Malerbetrieb zurück. Insgesamt kommt Chrupalla auf Einnahmen in Höhe von mindestens 61.000 Euro. Mehr als ein Drittel (22.000 Euro) gehen auf Aufträge eines einzelnen Kunden in den Jahren 2017 und 2018 zurück.

Die Literatur- und Kunsthistorikerin Monika Grütters (CDU) übt elf Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen aus - zudem hält sie zehn Ämter in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. So ist Grütters zum Beispiel Vorsitzende des Stiftungsrats in der Kulturstiftung des Bundes und Mitglied des Verwaltungsrats beim Deutschlandradio. Für all diese 21 Funktionen erhält sie kein Geld, die Aufgaben übernimmt sie ehrenamtlich. Darüber hinaus ist Grütters Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin und hat Funktionen in drei Unternehmen. Angaben über das Einkommen gibt es allerdings nicht, sie müssen laut Statuten deshalb jeweils unter 1000 Euro liegen.

Wie hoch die Nebeneinkünfte eines Parlamentariers tatsächlich sind, lässt sich nicht exakt nachvollziehen. Gegenüber dem Parlamentspräsidenten geben sie zwar detailliert Auskunft über Tätigkeiten und Bezüge. So sollen mögliche Abhängigkeiten und Interessenkonflikte offengelegt werden. Anschließend veröffentlicht werden in den Abgeordnetenprofilen der Bundestagswebsite aber nur grobe Einkommensstufen.

Die Top-Verdiener von SPD, Grünen und Linken

Die fünf Top-Verdiener stammen aus den Reihen von CDU, FDP und AfD. Auch sonst sind die Abgeordneten der drei Parteien in Sachen Jobs und Funktionen neben ihrem Mandat am aktivsten.

Doch wie sieht es eigentlich bei den anderen Parteien aus?

Bei den Grünen ist der Anteil der Abgeordneten mit Nebeneinkünften am geringsten: Nur sieben Prozent der Politiker erhalten zusätzliche Zahlungen. Die Grünen-Abgeordneten geben sich bescheiden - oder konzentrieren sich schlicht auf ihr Mandat.

Die höchsten Einnahmen bei den Grünen verzeichnen Erhard Grundl und Danyal Bayaz: Beide nahmen 7000 Euro ein. Grundl war zehn Jahre Teil der Rockband "Baby You Know", die Leidenschaft zur Musik hat ihn offenbar nicht losgelassen. Bis 2017 arbeitete er als Vertriebsmanager in der Independent Musikindustrie - seit 2003 ist er selbstständig. Die Einnahmen stammen laut seiner Bundestagsseite aus seiner eigenen Handelsvertretung für Bild- und Tonträger. Unternehmensberater Bayaz erhielt die 7000 von der Boston Consulting Group.

Sahra Wagenknecht erzielt mit mindestens 31.000 Euro bei den Linken die höchsten Nebeneinkünfte. Die Fraktionsvorsitzende kassiert vor allem für Vorträge oder publizistische Tätigkeiten: Im Campus Verlag erschienen mehrere ihrer Bücher.

Bei der SPD liegt die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt beim Nebenverdienst ganz vorn: Ihre Einnahmen belaufen sich mindestens auf 109.000 Euro. Der Großteil des Geldes entstammt dabei ihrer Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats in der Siegfried Holding AG mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist im Bereich der Arzneimittelherstellung tätig - dort erhielt sie monatliche Zahlungen sowie im Jahr 2017 ein Zusatzhonorar der Stufe 7, also zwischen 75.000 und 100.000 Euro.

Die Anführer

Neben Wagenknecht gibt es nur einen Fraktionsvorsitzenden, der durch seine Nebentätigkeit Geld verdient, das anzeigepflichtig ist. Durch verschiedene Vorträge kommt Christian Lindner (FDP) auf mindestens 77.000 Euro (einen ausführlichen Bericht zu den Nebentätigkeiten des FDP-Vorsitzenden lesen Sie ab 18 Uhr im digitalen SPIEGEL und bei SPIEGEL Plus).

Die übrigen Vorsitzenden gehen keiner Nebentätigkeit nach, bei der sie mindestens 1000 Euro verdienen. Auch Kanzlerin Angela Merkel hat keine derartigen Nebeneinkünfte. Ähnlich sieht es bei den Bundesministern aus, die gleichzeitig im Parlament sitzen. Hier verfügt nur Andreas Scheuer (CSU) über ein anzeigepflichtiges Einkommen. Das kommt allerdings aus seiner Partei: Für seine Funktion als CSU-Generalsekretär bekommt Scheuer mindestens 7000 Euro im Monat.

Die drei Fragezeichen

Über Sebastian Brehm (CDU), Esther Dilcher (SPD) und Katharina Kloke (FDP) hatte die Bundestagsverwaltung bis zum Stichtag unserer Erhebung (17. Mai) noch keine Informationen veröffentlicht. Langsame Verwaltung oder Angaben verpennt? Offenbar stecken die Infos noch irgendwo im System des Bundestags fest. "Ich habe alle erforderlichen Angaben gemacht", sagt FDP-Politikerin Kloke auf Anfrage. Ihre zusätzlichen Einnahmen seien aber ohnehin gering, fielen unter die Anzeigepflicht.

Auch das Büro von SPD-Politikerin Esther Dilcher erklärt, die Sozialdemokratin habe die Angaben zeitgerecht abgegeben. Diese seien aber noch nicht veröffentlicht. Ähnlich äußert sich ein Sprecher von Sebastian Brehm. Die Angaben seien gemacht worden, doch die Profilseite Bundestag.de liege nicht in ihrer Zuständigkeit.