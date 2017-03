Nebenjobs von Landtagsabgeordneten Transparenz mit Lücken

Jeder vierte Volksvertreter in den deutschen Landtagen verdient etwas nebenher. Das hat die Auswertung ihrer Selbstauskünfte durch den SPIEGEL ergeben.

Nebentätigkeiten sind weder verboten noch per se verwerflich. Problematisch können sie dann werden, wenn sich aus Tätigkeiten und Funktionen Interessenkonflikte ergeben: Können beispielsweise Landwirte unbefangen landwirtschaftspolitische Entscheidungen treffen? Und wie sieht es aus, wenn Abgeordnete über die Regulierung einer Branche entscheiden sollen, in der sie im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzen?

Neben dem Bundestag haben deshalb in den vergangenen Jahren auch immer mehr Landesparlamente Regeln geschaffen, die die Abgeordneten dazu verpflichten, ihre Nebentätigkeiten offenzulegen - inklusive Angaben zur Höhe ihrer Verdienste. Nur so lassen sich der Stellenwert einer Tätigkeit bewerten und mögliche Interessenkonflikte identifizieren.

Welche Regeln gelten in den Bundesländern? Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige Flächenland, in dem Landtagsabgeordnete Einkünfte durch Nebentätigkeiten nicht offenlegen müssen, und in dem auch keine entsprechende Regelung geplant ist. Vor ein paar Jahren gab es Bemühungen, eine solche Regelung auf den Weg zu bringen, sie verliefen aber schließlich im Sande. Auch nach der Landtagswahl 2016 enthält der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU kein entsprechendes Vorhaben. Die Grünen-Fraktion im Landtag sprach sich auf Anfrage dennoch für eine Veränderung der Regeln aus: "Alle Nebeneinkünfte, die aus einem Landtagsmandat resultieren, sollen öffentlich gemacht werden." Bayern

Bayern hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Der bayerische Spitzenverdiener ist Ludwigs Freiherr von Lerchenfeld (CSU), der auch den bundesweiten Vergleich anführt. Als Geschäftsführer eines Holzhandels und Sägewerks und Leiter einer Forstverwaltung setzte er in den beiden vergangenen Jahren insgesamt mindestens 1,8 Millionen Euro um. Berlin

Wie auch bei den Landesparlamenten in den anderen Stadtstaaten handelt es sich beim Berliner Abgeordnetenhaus um ein sogenanntes Feierabendparlament. Tätigkeiten neben dem Mandat sind also ausdrücklich erwünscht – das Mandat ist die eigentliche Nebentätigkeit. Veröffentlichungspflichtig sind die Einnahmen aus anderen Tätigkeiten nicht. Brandenburg

Brandenburg hat ein Modell mit fünf monatlichen Einkommensstufen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 500 Euro anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (500 bis 3500 Euro im Monat), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (mehr als 30.000 Euro). In die Stufen 4 und 5 fällt niemand. Sechs Abgeordnete haben aber Einkünfte der Stufe 3 angegeben und verdienen folglich zwischen 84.000 und 180.000 Euro im Jahr. Dazu gehören der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und seine Minister Martina Münch, Günter Baaske und Jörg Vogelsänger (alle SPD) – als Abgeordnete müssen sie auch ihre zusätzlichen Bezüge als Regierungsmitglieder angeben. Außerdem haben Michael Schierack (CDU) und Péter Vida (BVB/FW) Einkünfte der Stufe 3 angezeigt. Bremen

Wie auch bei den Landesparlamenten in den anderen Stadtstaaten handelt es sich bei der Bremischen Bürgerschaft um ein sogenanntes Feierabendparlament. Tätigkeiten neben dem Mandat sind also ausdrücklich erwünscht – das Mandat ist die eigentliche Nebentätigkeit. Zur Hauptbeschäftigung müssen die Abgeordneten keine Angaben über die Höhe ihrer Einkünfte veröffentlichen, wohl aber bei weiteren Funktionen in Unternehmen und Gremien oder bei Vortragstätigkeiten. Diese Angaben werden auf den Cent genau veröffentlicht. Hamburg

Wie auch bei den Landesparlamenten in den anderen Stadtstaaten handelt es sich bei der Hamburgischen Bürgerschaft um ein sogenanntes Feierabendparlament. Tätigkeiten neben dem Mandat sind also ausdrücklich erwünscht – das Mandat ist die eigentliche Nebentätigkeit. Veröffentlichungspflichtig sind die Einnahmen aus anderen Tätigkeiten nicht. Hessen

Hessen hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Der hessische Spitzenverdiener ist Clemens Reif (CDU). Auf seinem Abgeordnetenprofil gibt er jährliche Einkünfte als Geschäftsführer und in verschiedenen anderen Funktionen in Unternehmen und Gremien an: einmal Stufe 6, einmal Stufe 4 – macht zwischen 65.000 und 105.000 Euro im Jahr. Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern ist neben Baden-Württemberg das einzige Flächenland, in dem Landtagsabgeordnete Einkünfte durch Nebentätigkeiten nicht offenlegen müssen, und in dem auch keine entsprechende Regelung geplant ist. Der Koalitionsvertrag enthält kein entsprechendes Vorhaben, und auch die Regierungsfraktionen im Landtag teilten auf Nachfrage mit, dass sie das Thema nicht auf ihrer Agenda hätten. Niedersachsen

Niedersachsen hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Der niedersächsische Spitzenverdiener ist Ernst-Ingolf Angermann. Er ist unter anderem Landwirt und betreibt eine Photovoltaikanlage. Im Jahr 2015 summieren sich seine Angaben auf 382.000 Euro. Einmal hat er die nach oben offene Stufe 10 angegeben. Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen müssen Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte zum Teil exakt auf Euro und Cent angeben, zum Teil in einem eigenen, nach oben flexibel erweiterbaren Stufen-System: Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1(ein Cent bis 1000 Euro), Stufe 2 (bis 2500 Euro), Stufe 3 (bis 5000 Euro), Stufe 4 (bis 10.000 Euro), Stufe 5 (bis 20.000 Euro), Stufe 6 (bis 40.000 Euro) oder Stufe 7 (bis 60.000 Euro). Von da an bildet jeder weitere 30.000er-Schritt eine weitere Stufe: Einkünfte bis 90.000 Euro entsprechen also Stufe 8, Einnahmen zwischen 570.000 und 600.000 Euro wäre Stufe 25 und so weiter. Besonders gut im Geschäft unter den nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten ist der FDP-Chef Christian Lindner, der in den vergangenen beiden Jahren mit Vorträgen insgesamt 172.809 Euro verdiente. Aber auch Gregor Golland (CDU) hat hohe Nebeneinkünfte: Als Teilzeitangestellter bei einer RWE-Tochter verdiente er 2015 zwischen 90.000 und 120.000 Euro. Als er diese Höhe im vergangenen Jahr veröffentlichte, warf ihm die Lokalpresse vor, „Diener zweier Herren" zu sein. Auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE teilte Golland mit, er fühle sich als Abgeordneter nur dem Wählerauftrag verpflichtet: „Meine politischen Entscheidungen treffe ich unabhängig von meiner beruflichen Nebentätigkeit." Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen und um die Stufe 0 ergänzt Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 500 Euro im Monat oder 5.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 0 (500 bis 1000 Euro), Stufe 1 (bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Verglichen mit den anderen Bundesländern halten sich in Rheinland-Pfalz die Nebenverdienste den Selbstauskünften zufolge in Grenzen. An der Spitze steht Anke Beilstein von der CDU, die als Inhaberin eines Beherbergungsbetriebs auf mindestens 27.501 Euro im vergangenen Jahr kam. Saarland

Saarland hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Ein saarländischer Abgeordneter nimmt diese höchste, nach oben offene Stufe 10 auch in Anspruch: Peter Strobel (CDU) kommt mit seinem Unternehmen, das mit Bedarfsartikeln zur Lebensmittelherstellung handelt, auf Einkünfte von mehr als 250.000 Euro im Jahr. Geschäftsführung und das Mandat seien miteinander zu vereinbaren, wenn man sich gut organisiere und auf Freizeit weitgehend verzichte, sagte Strobel. Und als Wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion verstehe er sich "natürlich als Fürsprecher der Wirtschaft und des Mittelstandes in unserem Land". Sachsen

Sachsen hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis

zu den Profilen der Landtagsabgeordneten Sachsen-Anhalt hat ein Modell mit fünf monatlichen Einkommensstufen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 400 Euro im Monat oder 4.800 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (400 bis 1000 Euro im Monat), Stufe 2 (bis 3000 Euro), Stufe 3 (bis 6.000 Euro), Stufe 4 (bis 10.000 Euro), Stufe 5 (mehr als 10.000 Euro). Der CDU-Abgeordnete Frank Scheurell verdient am meisten im Freistaat nebenher. In seinem Abgeordnetenprofil nennt er 23 Vertragspartner seines Dachdeckungsgeschäfts, die ihm – umgerechnet auf Monate – Einkünfte der Stufen 1 bis 4 bescherten. Von Beginn der Legislaturperiode im April 2016 bis zum Jahresende macht das zwischen 264.601 und 594.000 Euro an Einnahmen. Schleswig-Holstein

zu den Profilen der Landtagsabgeordneten Der Landtag in Schleswig-Holstein soll Ende März über einen Gesetzentwurf entscheiden, der eine Veröffentlichungspflicht für Nebeneinkünfte von Abgeordneten vorsieht. Sie soll aber erst nach der Landtagswahl im Mai in Kraft treten. Ursprünglich hatte die Koalition aus SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband eine Regelung zur „genauen Ausweisung der Höhe der Nebenverdienste“ angekündigt. Der Gesetzentwurf enthält stattdessen ein nach oben flexibel erweiterbares Stufen-Modell wie in Nordrhein-Westfalen. Der Entwurf hängt seit Wochen im Innenausschuss, gut möglich, dass am Ende ein Zehn-Stufen-Modell wie im Bundestag im Gesetz steht – darauf drängt die CDU. Thüringen

zu den Profilen der Landtagsabgeordneten Thüringen hat das Modell des Bundestags mit zehn Einkommensstufen übernommen. Abgeordnete müssen demnach Nebeneinkünfte von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr anzeigen. Je nach Höhe fallen die Einkünfte in Stufe 1 (1000 bis 3500 Euro), Stufe 2 (bis 7000 Euro), Stufe 3 (bis 15.000 Euro), Stufe 4 (bis 30.000 Euro), Stufe 5 (bis 50.000 Euro), Stufe 6 (bis 75.000 Euro), Stufe 7 (bis 100.000 Euro), Stufe 8 (bis 150.000 Euro), Stufe 9 (bis 250.000 Euro) oder Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Mit monatlichen Einkünften der Stufe 3 verdient in Thüringen die SPD-Abgeordnete Heike Taubert am meisten: mindestens 84.000 Euro – es handelt sich um ihre Bezüge als Landesfinanzministerin.

Von Land zu Land unterscheiden sich die Regeln ein wenig. Nur selten müssen Einnahmen auf Euro und Cent genau aufgeschlüsselt werden, meist werden sie in groben Einkommensstufen ausgewiesen. Ambitioniertere Transparenzpläne werden im Lauf des Gesetzgebungsverfahren oft Schritt für Schritt zurechtgestutzt. Das lässt sich zur Zeit im hohen Norden Deutschlands beobachten.

Wie viel Transparenz darf's denn sein?

Schleswig-Holstein ist eines der letzten Flächenländer, in denen bislang eine Veröffentlichungspflicht für Nebeneinkünfte fehlt. Schon 2012 schrieb sich daher die damals frisch gewählte Landesregierung Transparenz auf die Fahnen: SPD, Grüne und der Südschleswigsche Wählerverband wollten eine Regelung zur "genauen Ausweisung der Höhe der Nebenverdienste" von Abgeordneten schaffen, so schrieben sie es in ihren Koalitionsvertrag. Dann passierte lange Zeit nichts.

Erst im vergangenen November brachten die Regierungsfraktionen einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament ein. Von einer exakten Ausweisung der Verdiensthöhe war nun keine Rede mehr. Immerhin übernahm der Entwurf aber das vergleichsweise detaillierte, nach oben flexibel erweiterbare Stufenmodell aus Nordrhein-Westfalen: Auch Einkünfte zwischen einem Cent und 1000 Euro wären anzeigepflichtig (Stufe 1), und auch höhere Einkünften wären in 30.000-Euro-Schritten stets einigermaßen genau eingestuft.

Seit Wochen liegt dieser Gesetzentwurf nun im Innenausschuss. Gerade erst wurde die Behandlung des Themas aber erneut verschoben, weil noch immer Klärungsbedarf zwischen den Fraktionen besteht. Die CDU drängt auf zwei entscheidende Änderungen. In einem internen Dokument, das dem SPIEGEL vorliegt, spricht sie sich zum einen dafür aus, das Zehn-Stufen-Modell des Bundestags zu übernehmen. So wären Nebeneinkünfte erst ab 1000 Euro monatlich anzeigepflichtig und Jahreseinkünfte von mehr als 250.000 Euro fielen in die nach oben offene Stufe 10. Als Begründung nennt die CDU die Vergleichbarkeit mit Bundestagsabgeordneten.

Zum anderen hält sie den Passus für überflüssig, wonach Abgeordnete mit einem Ordnungsgeld bestraft werden können, wenn sie Tätigkeiten oder Einkünfte nicht angeben. Gut möglich, dass die Regierungsfraktionen der CDU entgegenkommen. Transparenzregeln werden häufig mit einer möglichst breiten Mehrheit im Parlament beschlossen, damit niemand auf die Idee kommt, sie nach der nächsten Wahl wieder zu kippen.

In jedem Fall wird das Gesetz erst nach der Landtagswahl im Mai in Kraft treten. Im bevorstehenden Wahlkampf werden die Menschen also noch im Unklaren darüber gelassen, was ihre Volksvertreter neben dem Mandat verdienen.

Unklare Fristen, wenig Kontrolle

Ordnungsgeld oder nicht - diese Frage ist durchaus brisant. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Abgeordnete "vergessen", Nebeneinkünfte offenzulegen oder ihre Angaben aktuell zu halten. So mahnte die brandenburgische Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) im vergangenen Jahr die Abgeordneten, die eigenen Angaben laufend zu überprüfen. Und auch bei der Auswertung der Abgeordnetenprofile durch den SPIEGEL fanden sich mehrere Hinweise auf lückenhafte oder veraltete Angaben.

Einen großen Interpretationsspielraum geben auch immer wieder die Fristen, innerhalb derer Tätigkeiten und Einkünfte gemeldet werden müssen. In den meisten Landtagen beträgt sie drei Monate, in seltenen Fällen auch sechs Monate. Mit Fristverlängerungen verzögert mancher Abgeordneter die Veröffentlichung seiner Jahreseinkünfte aber auch bis zum Ende des Folgejahres oder sogar noch darüber hinaus.

Martin Reyher, Redaktionsleiter bei abgeordnetenwatch.de, fordert hier strengere Regeln: "Wenn es keine spürbaren Sanktionen gibt, dann kann ein Verstoß gegen Transparenzvorschriften von einem Abgeordneten als Kavaliersdelikt missverstanden werden."