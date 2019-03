Netz-Anarchie Wie wär's mit ein wenig Holocaust-Leugnung?

"Stoppt die Zensur. Wir wollen Internet-kulturelle Vielfalt", stand auf Plakaten, die am Wochenende in Verteidigung "des Internets" hochgehalten wurden. Ein Bild mit diesem Motiv zierte auch einen Kommentar auf "tageschau.de", in dem die Bundesregierung dafür gescholten wurde, dass sie sich über den Protest der "vielen jungen Menschen" hinwegsetze.

Sehen wir uns diese Vielfalt, die Tausenden so verteidigenswert erscheint, dass sie dafür auf die Straße gehen, einmal näher an. Machen wir zusammen einen einfachen Test.

Lassen Sie uns auf die Seite von Facebook gehen und oben im Suchfeld die Frage eingeben: "Hat Hitler die Juden vergasen lassen?" Als ich dies gestern tat, erhielt ich zwei prominent platzierte Links zu Seiten, in denen die Autoren den Nachweis zu führen versuchen, warum der Holocaust eine Erfindung sei, um den "Führer" zu diskreditieren.

In Wahrheit, so lernt man bei Facebook, sei es genau anders herum gewesen: "Es waren nämlich Juden, bolschewistische Kommissare der Sowjetunion, die ihre Feinde in dafür umgebauten Lastwagen vergasten", heißt es in dem empfohlenen Text. "Nach dem Ende ihres gegen Deutschland entfachten Vernichtungskrieges lasteten sie ihre eigene Völkermord-Vita ganz einfach Adolf Hitler an."

Die Leugnung oder Relativierung des Holocaust ist in Deutschland eine Straftat. Wer sich ihrer schuldig macht, dem drohen mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Dass wir diese Strafvorschrift in Deutschland durchaus ernst nehmen, zeigt das Beispiel des RAF-Mitgründers und späteren Neonazis Horst Mahler, der wegen einschlägiger Delikte mit Unterbrechungen seit 2009 in Haft ist. Viele Totschläger sitzen weniger lang.

Auf Facebook ist alles möglich. Gewaltandrohung, die Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Anstachelung zum Rassenhass - was immer das Strafgesetzbuch an Äußerungsdelikten auflistet, fällt hier unter kulturelle Vielfalt. Dass der Christchurch-Attentäter sein Verbrechen live streamen konnte, ist kein Versehen, sondern Teil des Geschäftsmodells.

Wenn der SPIEGEL, um ein nahliegendes Beispiel zu nennen, auf seiner ONLINE-Seite nur ein Bruchteil dessen zulassen würde, was bei den kalifornischen Netzgiganten üblich ist, hätten wir noch am Nachmittag den Staatsanwalt im Haus. Damit es nicht soweit kommt, ist ein Team von Administratoren damit beschäftigt, die schlimmsten Grenzüberschreitungen aus den Leserkommentaren zu fischen. Komischerweise veranlasst das keinen Netzpolitiker, von einer "Zensurinfrastruktur" zu sprechen.

Vordergründig geht es beim Streit um die sogenannten Uploadfilter, der am Dienstag mit einer Entscheidung gegen den Protest auf der Straße endete, um die Durchsetzung von Urheberrechten. Aus meiner Sicht ist etwas viel Grundsätzlicheres berührt. Im Kern geht es um die Frage, ob man Internetkonzerne wie Facebook und Google weiterhin aus der Verantwortung entlassen will für das, was auf ihren Seiten passiert. Urheberrechte sind dabei nur ein Anfang. Der Schutz von Persönlichkeitsrechten wäre das Nächste.

Das Bestürzende an der Debatte ist die intellektuelle Vagheit, die sich schon in Slogans wie "Save your Internet" ausdrückt. Dass die sogenannte YouTube-Generation offenkundig nicht mehr zwischen gesellschaftlichen Interessen und den Interessen kapitalistisch agierender Großkonzerne unterscheiden kann, zeigt eindrücklicher als jedes Wahlergebnis, dass die Linke den Kampf verloren hat.

Wer nicht einsehen mag, warum im Netz alle Errungenschaften der Aufklärung absentiert sein sollen, der wird als "Technikdepp" verhöhnt, um ein Wort des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert zu benutzen. Bei einem Teil von Politik und Medien verfängt das. Nichts wirkt auf Menschen, die sich auf ihre Modernität einiges einbilden, so abschreckend wie der Verdacht, alt und abgehängt zu sein. Man kann das Moore's Second Law nennen: Je weiter sich jemand alters- und bauchumfangsmäßig von der Jugend entfernt, desto größer seine Anstrengungen, durch rhetorische Affirmationskünste den Anschluss zu halten.

Es ist nicht so schwer, die Netzanarchie einzudämmen

In Wirklichkeit ist es gar nicht so schwer, die Netzanarchie einzudämmen. Man muss die Internet-Unternehmen nur unter Strafandrohung dazu zwingen, Gesetzesverstöße zu ahnden. Wenn die Unternehmen einen Algorithmus finden, der das automatisch erledigt, wunderbar. Wenn es nur mit menschlicher Hilfe geht, müssen eben die entsprechenden Leute eingestellt werden. Das ist nicht schön für die Aktionäre, Personal kostet Geld. Aber seit wann nehmen wir bei der Durchsetzung demokratisch vereinbarter Ziele auf die Aktionärsinteressen von Privatunternehmen Rücksicht?

"No peace beyond the line", lautete im 16. Jahrhundert die Markierung entlang der Grenzen der zivilisierten Welt. Jenseits dieser Demarkationslinie begann die Wildnis, in der die Willkür und der Terror regierte. Es ist kein Zufall, dass sich die Partei, die am vehementesten für die Beibehaltung des Status Quo im Internet streitet, Piratenpartei nennt. Piraten waren, auch daran muss vielleicht einmal erinnern, gewerbsmäßige Diebe, Mörder und Vergewaltiger, allen späteren Romantisierungen zum Trotz.

Warum sich eine Netzpartei nach einer Gruppe von Kriminellen benennt, die für ihre Vergewaltigungsorgien gefürchtet waren, können nur Internetexperten erklären. Es ist ja überhaupt ein Rätsel, warum ausgerechnet Leute, die ansonsten bei jedem falschen Witz Zeter und Mordio schreiben, sofort "Zensur" rufen, wenn es um die Eindämmung digitaler Gesetzlosigkeit geht.

Ich kann mir das nur mit einer Art Netz-Schizophrenie erklären. Wenn Vergewaltigungswünsche oder Morddrohungen sofort gelöscht würden, könnte eine Reihe von Hate-Speech-Vereinen seine Beratungsarbeit einstellen. Das zumindest steht für mich seit dieser Woche fest: Wer Hate Speech beklagt und gleichzeitig über Zensur im Netz lamentiert, ist politisch nicht ernst zu nehmen.