GroKo vor dem Start Dalli, dalli

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Noch nicht alles läuft so richtig rund an diesem Montag, da die neue GroKo kurz vor dem Start steht. Beispielsweise bei Alexander Dobrindt, dessen Schreibgerät ihm just in dem Moment den Dienst versagt, als der CSU-Landesgruppenchef den Koalitionsvertrag unterschreiben soll. Eine brenzlige Situation, so kurz vor dem Ziel - aber dann kommt von irgendwoher ein neuer Stift oder Füller.

Gerade nochmal gut gegangen.

Im ellenlangen Foyer des Paul-Löbe-Hauses, einem von mehreren Bundestagsgebäuden, haben sie vor einer großen blauen Wand einen Tisch mit drei Stühlen hingestellt, auf denen nacheinander die Generalsekretäre, Fraktionsvorsitzenden und schließlich die Chefs von CDU, CSU und SPD Platz nehmen: Sie signieren das 177-seitige Dokument ihrer künftigen Zusammenarbeit. Damit, wie es der CSU-Vorsitzende und künftige Super-Innenminister Horst Seehofer ausdrückt, "der ganze Vorgang irreversibel ist".

Seehofer ist eigenen Angaben zufolge ein bisschen wehmütig bei der Unterschrift, wohl weil er damit ja auch endgültig einen Schlussstrich unter seine Zeit als bayerischer Ministerpräsident setzt. Andere Unterzeichner können ihre Freude kaum verhehlen.

Wobei das mit der Freude ja bislang nichts ist, was die Bürger wohl als erstes mit dieser neuen Großen Koalition verbinden würden, die sich nach mühsamen Wochen und Monaten zusammengerauft hat. Selbst CDU-Chefin Angela Merkel, die als gute Protestantin nicht zu überbordenden Emotionen neigt, scheint da ein Defizit erkannt zu haben. "Wenn dann noch eine Portion Freude dazu kommen könnte am Gestalten, dann kann das eine gute Regierungsarbeit werden", sagt sie.

Die kleine Unterschrifts-Zeremonie an diesem Montag jedenfalls dürfte Merkel in dieser Hinsicht optimistisch stimmen: Mehrfach wird laut geklatscht, während die Vorsitzenden kurz ihre Erwartungen an die Koalition skizzieren. Die Stimmung ist äußerst gelöst.

Ein einziges Gebussel und Gratulieren

Es ist ein einziges Gebussel und Gratulieren rund um die Unterzeichnung, vor allem zwischen den Damen und Herren in der ersten Reihe, also den künftigen Ministerinnen und Ministern. Dass der unfreiwillig scheidende SPD-Außenminister Sigmar Gabriel sich hat entschuldigen lassen, trägt möglicherweise zur guten Stimmung bei. Andere wirken bestens gelaunt, so wie der künftige Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU, obwohl sie aufhören. Aber auch unter den künftigen Staatssekretären und -ministern sieht man viele strahlende Gesichter: Ungeschlagen dabei die funkelnde Sozialdemokratin Michelle Müntefering, künftig im Auswärtigen Amt für internationale Kultur zuständig, in einem schwarzen Glitzerkleid.

Aber noch ist die Regierung ja noch gar nicht im Amt: Am Mittwoch tritt Merkel im Bundestag zur Kanzlerwahl an, anschließend sollen ihre Kabinettsmitglieder vereidigt und dann von Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier ernannt werden.

Zeit ist es jedenfalls - darüber dürften sich Merkel, der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz und Seehofer mit den Bürgern einig sein. Umso rascher wollen die künftigen Koalitionäre, mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl, nun mit dem Regieren anfangen. "Es ist endlich Zeit, mit der Arbeit zu beginnen", sagt Merkel vor der gemeinsamen Vertragsunterzeichnung auf einer Pressekonferenz.

Auch der künftige Vizekanzler und Finanzminister Scholz drängt. "Unser Land steht ganz gut da", sagt der SPD-Politiker, der die Sozialdemokraten bis zur geplanten Wahl von Fraktionschefin Andrea Nahles an die Parteispitze führt. Aber damit das so bleibt, gäbe es eben einiges zu tun. Bei CSU-Chef Seehofer klingt das so: "Tempo machen", sagt er - "mit aller Kraft und Dynamik".

Im Video: Die neue Groko und ihre Aufgaben

Video DPA

Kraft und Dynamik ist aus Sicht der Opposition im Bundestag allerdings genau das, was der künftigen Koalition fehlt. Merkel, Scholz und Seehofer wollen mit ihren Ministern nun so schnell wie möglich den Gegenbeweis antreten.

Wenn sie es dann auch noch schaffen, das Projekt Europa wiederzubeleben und den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken, könnte die Koalition ein erfolgreiches Unterfangen werden. Andernfalls dürfte insbesondere die AfD, schon jetzt die größte Oppositionsfraktion im Bundestag, weiter an Zustimmung gewinnen.

Seehofer steht besonders im Fokus

Vor allem Seehofer wird dabei im Fokus stehen: "Eine Große Koalition für die kleinen Leute", wie er sie nennt - das klingt erstmal gut. Tatsächlich hat sich das Bündnis einiges vorgenommen für jene, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind, mit Verbesserungen bei der Rente, bei der Pflege und bei der Gesundheitsversorgung. Aber das Thema Sicherheit hat Seehofer nun auch noch höchstselbst zu verantworten - dazu will er sich als Heimatminister versuchen. Erstmal verspricht er sich allerdings und redet von dem "Heimatmuseum", das er schon als bayerischer Ministerpräsident in seiner Landesregierung gegründet habe.

Wie gesagt, es läuft noch nicht alles rund an diesem Montag.

Dazu gehört auch, dass - Stichwort "Freude am Regieren" - der designierte Vizekanzler Scholz stimmungsmäßig sicher noch Potenzial nach oben hat. Aber er ist halt Hanseat, genau wie die gebürtige Hamburgerin Merkel. Scholz ist ohnehin der Meinung, dass man die Bürger am besten mit guter, seriöser Politik überzeugt. Dafür zählt er in der Pressekonferenz eine Menge von dem auf, was ihm in sieben Jahren als Hamburger Bürgermeister gelungen ist.

Die SPD lag zuletzt allerdings bei einer Umfrage in der Hansestadt auch nur noch bei 28 Prozent.

Egal. Jetzt also GroKo in Berlin. Vollbeschäftigung, Wohlstand für alle, mehr soziale Gerechtigkeit. Große Ziele hat sich diese Koalition gesetzt, die "die nicht von Anfang an als Liebesheirat losgegangen ist", wie Scholz einräumt.

Aber es soll ja auch Vernunftehen geben, die erstaunlich gut funktionieren.

Zusammengefasst: Am Mittwoch will Angela Merkel im Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt werden - der Koalitionsvertrag zwischen ihrer CDU, der CSU und der SPD ist inzwischen unterzeichnet. Die neue GroKo will endlich loslegen.

