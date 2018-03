Erste Rede der neuen Familienministerin Premiere für Giffey

Sie ist der neue Shooting-Star der SPD: Franziska Giffey, die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin der SPD, die in der vergangenen Woche zur Bundesfamilienministerin gekürt wurde. Dass die Wahl auf Giffey fiel, war eine Mischung aus Proporzpolitik und dem unbedingten Wunsch nach Erneuerung. Sie ist jung, weiblich, ostdeutsch und ihr Ruf schwankt zwischen Kümmererin, die die Sorgen der Menschen ernst nimmt und einer Law-and-Order Politikerin, die sich in ihrem Bezirk mit kriminellen Clans anlegte.

Auf ihre erste Rede im Bundestag muss sie am Donnerstag erst einmal warten, der vorhergehende Tagesordnungspunkt zieht sich. Giffey schaut nochmal in ihre Notizen, bespricht sich mit ihren parlamentarischen Staatssekretären. Sie steht schon am Rand des Pults, als sich die Fachpolitiker noch ihre Plätze suchen.

"Es ist eine Ehre für mich heute zum ersten Mal im Deutschen Bundestag sprechen zu dürfen", sagt sie. Dann umreißt sie ihr Programm. Ihr Schwerpunkt, das hatte sie auch in den vergangenen Tagen in Interviews deutlich gemacht, wird erst einmal auf der Politik für Kinder liegen:

Mehr Qualität in Kitas : Schon bald wolle sie dazu ein Gesetzesvorschlag vorlegen. Dabei wolle sie eng mit den Ländern zusammenarbeiten. "Die frühkindliche Bildung muss allen Kindern in Deutschland zu Gute kommen."

: Schon bald wolle sie dazu ein Gesetzesvorschlag vorlegen. Dabei wolle sie eng mit den Ländern zusammenarbeiten. "Die frühkindliche Bildung muss allen Kindern in Deutschland zu Gute kommen." Ausbau des Ganztagsschulbetriebs in Deutschland : Es gehe nicht nur um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch um eine Chancengleichheit für alle Kinder.

: Es gehe nicht nur um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch um eine Chancengleichheit für alle Kinder. Mehr Geld für Pfleger und Erzieher: Die sorgenden Berufe sollen deutlich attraktiver werden, auch finanziell. Das gelte sowohl für Erzieher, wie auch für Pflegekräfte. Sie erwarte eine gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und auch mit dem Arbeitsministerium, so Giffey.

Die SPD unterstützt ihre neue Ministerin nach Kräften. Sie klatschen oft, laut und lange. Auch die Unionsfraktion klatscht viel mit und will so zeigen: Hier spricht eine, die zwar das SPD-Parteibuch hat, von uns aber durchaus geachtet wird.

Die ehemalige Bürgermeisterin, in Neukölln bekannt für ihren Stil des "sagen, was ist", entscheidet sich an diesem Tag für eine staatstragende Haltung. Sie redet viel über die Familie, ein bisschen über Frauen, ein paar Mal über alte Menschen.

Die Debatte um den Paragrafen 219a, der das Werben für Abtreibungen verbietet und den die SPD eigentlich kippen wollte, spricht sie nicht an. Auch zu der Diskussion über den Islam verliert sie kein Wort.

Als Katja Suding von der FDP ihr viel Erfolg wünscht, sagt Giffey "Dankeschön". Doch Suding geht sofort zum Angriff über: Die SPD stelle vielleicht die Ministerin, habe aber in der Debatte um 219a gezeigt, dass die Ausrichtung der Gesellschaftspolitik durch die Union bestimmt würde. Fraktionschefin Nahles fällt Suding ins Wort, Giffey hört angestrengt zu. Fast scheint es, als hätte sie die Härte der Opposition an ihrem ersten Tag noch nicht erwartet.