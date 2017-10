Neuer Bundestag Erste Sitzung - und schon droht Ärger

Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gibt sich selbstbewusst. "Mit gutem Gefühl" gehe sie in die konstituierende Sitzung des Bundestags. "Mal schauen, was da passiert", sagt die 38-Jährige.

Tatsächlich wird es eine ungewöhnliche Sitzung des neuen, des 19. Bundestags. Nicht nur, weil erstmals seit 1957 wieder sechs Fraktionen im bundesrepublikanischen Parlament sitzen. Mit der AfD ist zudem seit 1961 wieder eine Kraft vom rechten Rand vertreten. Damals schied - nach drei Legislaturperioden - die "Deutsche Partei" aus dem Bundestag aus, sie war zuvor sogar an Bundesregierungen beteiligt.

Diesmal ist alles anders als sonst. Auch zwei fraktionslose, frühere AfD-Mitglieder werden im Rund sitzen - die Ex-Parteichefin Frauke Petry und ihr Gefolgsmann Mario Mieruch. Platziert wurden sie im hinteren Bereich des Plenums, ohne Tische für Ablagen, wie es den Fraktionen in den vorderen Reihen zusteht.

Vieles ist diesmal neu. Der Bundestag ist der bislang größte seiner 68-jährigen Geschichte, wuchs von zuletzt 631 auf jetzt 709 Abgeordnete. Das Durchschnittsalter sank hingegen leicht auf 49,4 Jahre, aber der Anteil der Frauen ist mit 30,7 Prozent so gering wie seit 1994 nicht mehr.

Die Aufmerksamkeit ist vor allem auf die AfD gerichtet

Abgesehen von solchen Details ist eines schon jetzt klar: Insbesondere die AfD wird aufmerksam beobachtet werden - von den anderen Parteien, von den Medien national und international. Eine Frage steht im Raum: Wird die rechtspopulistische Partei die parlamentarische Bühne auch für Provokationen und Grenzüberschreitungen nutzen? Einen ersten - legitimen - Aufmerksamkeitseffekt plant die AfD offenbar: Mit einer Änderung der Geschäftsordnung will sie erreichen, dass die alte Regelung wieder in Kraft gesetzt wird, wonach der älteste Parlamentarier oder, wie es in ihrem Antrag heißt, bei Ablehnung durch das Parlament der "nächstälteste" die Eröffnungsrede hält. Das Papier liegt dem SPIEGEL vor.

Der Hintergrund der Aktion: Ginge es nach der früheren jahrzehntelangen Regelung, hätte nämlich der 77-jährige AfD-Abgeordnete Wilhelm von Gottberg als ältester Abgeordneter den Vorrang bei der Eröffnungsrede. Doch im Sommer war die bisher übliche Praxis von der Großen Koalition (gegen die Stimmen der Grünen und bei Enthaltung der Linken) abgeändert worden, insgeheim mit Blick auf die AfD und Gottberg, der in der Vergangenheit mit dubiosen Äußerungen zum Holocaust-Gedenken aufgefallen war.

Nun hält nach der neuen Regelung der dienstälteste Parlamentarier die Ansprache. Zwar wäre das eigentlich Wolfgang Schäuble, aber da der CDU-Politiker und frühere Finanzminister jetzt Parlamentspräsident werden soll, wird der FDP-Politiker Hermann-Otto Solms die Eröffnungsworte sprechen - der 76-Jährige kommt auf die zweitmeisten Dienstjahre, nämlich 33.

So oder so: Solms wird wohl als eine der ersten Amtshandlungen den Geschäftsordnungsantrag der AfD vortragen müssen. Und weil der Vorstoß durch die anderen Parteien abgelehnt werden dürfte, wird die Partei das entsprechend in ihren Pressestatements beklagen.

Sitzordnung umstritten

Bereits im Vorfeld gab es Ärger um die AfD: Die Liberalen wollen eigentlich nicht neben ihren 92 Abgeordneten Platz nehmen, akzeptierten aber die vorläufige Stühleverteilung für die heutige Sitzung. Nun wird - vom Rednerpult aus gesehen - die AfD rechts außen sitzen, dann kommen FDP, CDU/CSU, Grüne, SPD und ganz links die Linke. Das allerdings kann sich noch ändern, weil sich die Liberalen vorbehalten haben, im neuen Ältestenrat noch einmal eine Debatte über die künftig geltende Sitzordnung für die kommenden vier Jahre anzuregen.

Bereits bei der Wahl der sechs Vizepräsidenten dürfte es an einem Punkt spannend werden - und erneut die AfD Aufmerksamkeit bekommen. Während die Wahl von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kaum eine Überraschung birgt und auch die Vizekandidaten von SPD, FDP, Grüne, Linke und CSU (Thomas Oppermann, Wolfgang Kubicki, Claudia Roth, Petra Pau und Hans-Peter Friedrich) sicher durchkommen werden, könnte der AfD-Kandidat Albrecht Glaser durchfallen. Glaser, 75, früher CDU-Kommunalpolitiker in Hessen, hatte im April erklärt, dem Islam sei "das Grundrecht (zu) entziehen".

Kommt es zu mehreren Wahlgängen bei AfD-Kandidat Glaser?

Um gewählt zu werden, bräuchte Glaser in den beiden ersten Wahlgängen die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestags, im dritten Wahlgang reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das heißt: Dann reichte es auch, wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt, Enthaltungen werden nicht mitgezählt.

Hielte die AfD an ihm fest und fiele Glaser auch im dritten Wahlgang durch, wäre das kein Novum. Die PDS - Vorläufer der Linken - brachte 2005 in vier Wahlgängen nicht Lothar Bisky als Vizepräsidenten ins Amt und musste mit Petra Pau schließlich ein halbes Jahr später eine neue Kandidatin aufstellen - die dann gleich im ersten Wahlgang gewählt wurde.

So könnte es auch diesmal sein: Sollte die AfD mit ihrem Kandidaten scheitern, bliebe der ihr zustehende Sitz im Präsidium vorerst vakant.

Eine Variante, die sich am Ende des Abstimmungsmarathons abzeichnen könnte. Mehrere Abgeordnete der anderen Parteien - unter anderem Unionsfraktionschef Volker Kauder, CDU-Generalsekretär Peter Tauber, Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt - kündigten bereits an, ihn nicht wählen zu wollen.

Die AfD wiederum machte deutlich, was sie nicht will: Man werde Schäuble geschlossen nicht mitwählen. Begründung: dessen Euro-Rettungskurs als einstiger Finanzminister.