Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man Geburtstag hat, sollte man abwarten, bis die Glückwunschpost von anderen kommt. Von sich aus auf den eigenen Geburtstag hinzuweisen, gilt als wenig vornehm und ist unter Erwachsenen nicht üblich. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich das in meinem heutigen Brief an Sie dennoch tue: Der SPIEGEL hat Geburtstag. Am 4. Januar 1947 erschien das Heft zum ersten Mal. Demzufolge wird er am Mittwoch der kommenden Woche 70 Jahre alt. Und wir freuen uns. Wir SPIEGEL-Leute freuen uns über ihn, den SPIEGEL.

Der SPIEGEL ist nämlich für uns, die wir hier arbeiten, wie eine eigene Person, die unabhängig von uns Einzelnen existiert. In unseren Gesprächen in den Konferenzen, in der Kantine, auf den Fluren, ist ständig davon die Rede, was der SPIEGEL tun und lassen solle. Darin drückt sich aus, dass der SPIEGEL für uns eine Idee verkörpert, die größer ist als wir Einzelnen, die auch größer ist als wir alle zusammen. Es ist eine Idee, die ihren Ausgang nahm, als die britische Militärregierung dem jungen Rudolf Augstein den Auftrag gab, ein Nachrichtenmagazin für das Deutschland der Nachkriegszeit zu entwickeln. Es ging um Freiheit, Aufklärung, Demokratie. Heute, so schreibt SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer im Leitartikel des neuen Heftes, in Zeiten von Fake News, Propaganda und Demokratieverdrossenheit, gehe es auch "um Freiheit, Aufklärung, Demokratie, es geht wieder oder noch immer um alles".

DPA Willy Brandt (l.), Egon Bahr

Mächtige ärgern

Der SPIEGEL hat sich, so war der Auftrag, gegen die Mächtigen gestellt. Die Mächtigen haben sich geärgert über den SPIEGEL. Wir zitieren einige von ihnen auf unserem Titelbild: "Scheißblatt", sagte Willy Brandt. Was aber bedeutet es für den SPIEGEL und für den Journalismus insgesamt, wenn Medien als Teil der Macht, sogar als Sprachrohr der Macht, als Lügenpresse angesehen werden? Verändert das den Auftrag? Damit beschäftigt sich unsere Titelgeschichte im neuen Heft, geschrieben von Ullrich Fichtner. Er ist sich sicher, dass sich dadurch am Auftrag gar nichts ändert. Im Gegenteil, jetzt erst recht brauche es die kritische Auseinandersetzung. Trump, AfD, Brexit: "Es hat gerade alles etwas von vorrevolutionärer Stimmung", schreibt er.

Getty Images Rainer Langhans (l.), Uschi Obermaier

Die großen Themen aus 70 Jahren

Das neue Heft hat 176 Seiten, 66 Seiten sind unserem Jubiläum gewidmet. Weil es uns aber im Sinne des Leitartikels und der Titelgeschichte um die Zeit gehen muss, in der wir leben, um die großen Krisen, Gefahren und Chancen, befassen sich die Hauptstücke unserer Jubiläumsstrecke mit den großen Themen aus 70 Jahren SPIEGEL. Meine Kollegin Barbara Supp und meine Kollegin Anke Dürr, die die Jubiläumsstrecke betreut haben, haben für jedes Jahrzehnt ein Thema ausgesucht, das die Öffentlichkeit von da an und bis heute bewegt: Für die Vierzigerjahre ist es das Ringen um das Deutschsein, um die Nation; für die Fünfzigerjahre das Kräfteverhältnis der Deutschen, der Amerikaner und Russen untereinander. Für die Sechziger sind es die Utopien; für die Siebziger der Terror; für die Achtziger die Ökologie; die Neunziger die Bunte Republik; für die Nuller die Digitale Welt; und für die Zehner der Sport, das Geld, die Helden.

DPA Breitscheidplatz in Berlin

Katz- und Maus-Spiel

Wir haben ein besonderes Heft zum Jubiläum machen wollen, aber kein Sonderheft. Sie sollen Ihren vertrauten SPIEGEL mit vielen aktuellen Geschichten bekommen. Für den Deutschland-Aufmacher haben meine Kollegen auf sechs Seiten das Katz-und-Maus-Spiel rekonstruiert, das der Attentäter von Berlin tatsächlich über Jahre mit den Behörden veranstaltet hat - nicht zu fassen, wie sich Beamte auch hierzulande ein ums andere Mal haben hintergehen lassen. 13 Kollegen haben vor Weihnachten, nach Weihnachten und selbst an Weihnachtstagen recherchiert, damit die Geschichte zustande kommt. Das ist es ja eigentlich, was den SPIEGEL seit 70 Jahren ausmacht: diese Leidenschaft, diese Neugierde, dieses Dranbleiben.

AFP Vater (l.) und Bruder von Anis Amri

Die Heimat des Attentäters

Meine Kollegin Nicola Abé, Korrespondentin in Israel, hat - ohne zu zögern - ihre Pläne für Weihnachten umgeschmissen und sich in den Ort in Tunesien begeben, aus dem der Berliner Attentäter Anis Amri stammt. Sie hat in dem Haus der Eltern die weinende Mutter angetroffen, sie hat mit Geschwistern des Attentäters gesprochen. Die Geschichte, die sie fürs neue Heft geschrieben hat, ist das Porträt eines Landes, in dem der Arabische Frühling ausgelöst wurde, das aber gefährdet ist durch eine Generation junger Männer, die die Hoffnung verloren, aber eine Mordswut bekommen hat.

Kritisch bleiben

Liebe Leserin, lieber Leser, ich habe Ihnen eben erzählt, dass es in den Fluren des SPIEGEL-Gebäudes ständig darum gehe, was der SPIEGEL tun und lassen solle. Ich muss das präzisieren. Es geht darum, was der SPIEGEL für Sie tun und lassen soll. Im neuen Heft haben wir auf vier Seiten Leserbriefe aus 70 Jahren gedruckt. Die meisten sind kritisch. Auch wenn wir gegen gelegentliches Lob nichts einzuwenden haben, freuen wir uns über Ihre Kritik. Denn darum geht es ja. Lassen Sie uns gemeinsam kritisch bleiben.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, gilt unser ganzer Dank für 70 Jahre SPIEGEL.

Die besten Wünsche für das neue Jahr,

Ihre Susanne Beyer