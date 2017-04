lange keine Jugendlichen mehr gesehen, 17- bis 19-Jährige? Das könnte daran liegen, dass ein großer Teil von ihnen derzeit erstaunlich viel Zeit zu Hause verbringt - und lernt (wie meine Tochter). April und Mai sind die Abiturmonate in Deutschland, in allen Bundesländern.

Aber es macht einen großen Unterschied, ob man derzeit in Thüringen lernt oder in Niedersachsen. In Thüringen sind die Chancen auf gute Noten viel besser. Das liegt auch an den verschiedenen Prüfungsordnungen, also am Föderalismus, wie Miriam Olbrisch in unserer Titelgeschichte nachweist. Reformen sollten die krassen Unterschiede abbauen, aber das ist nicht gelungen. Das System bleibt ungerecht, die Chancen auf einen Studienplatz, die stark vom Notenschnitt abhängen, sind ungleich verteilt. In Zukunft wird man mit dem Wort Thüringer wohl vor allem Ärzte und Juristen verbinden.

Wachsendes Dilemma

Das Wetter wird besser, die See ruhiger. Mehr und mehr Menschen steigen an den Küsten Nordafrikas in die Boote und hoffen auf eine Überfahrt nach Europa oder ein Schiff, das sie aufnimmt und nach Lampedusa bringt. Vom 1. Januar bis zum 19. April sind fast 37.000 Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute registriert worden, 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wird das Dilemma der europäischen Demokratien wieder größer. Ihren Werten entsprechend wollen sie sich nicht komplett abschotten. Aber wenn die Flüchtlingszahlen stark steigen, beschert das den Rechtspopulisten erfahrungsgemäß Zulauf, was wiederum die liberale Demokratie bedroht. Meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro beschreiben, wie sich die EU und die Bundesregierung auf eine neue Flüchtlingswelle vorbereiten.

"Scheiße find ich dat"

Kaczmarek reicht es. Er hat genug. Er lässt es raus, er redet. Kaczmarek ist Wirt vom Posthörnchen in Gelsenkirchen. Bislang kam er gut aus mit Özdemir, dem Wirt vom Rosi direkt gegenüber. Man half einander, man mied die schwierigen Themen. Aber nun haben sich 76 Prozent der Deutschtürken, die im Ruhrgebiet ihre Stimme abgegeben haben, für Erdogans Reformen ausgesprochen, für einen autoritären Staat. Und wie findet das Kaczmarek: "Scheiße find ich dat." Juan Moreno hat die beiden Wirte besucht und eine wundervolle Geschichte über die Schwierigkeiten der Integration geschrieben. Unbedingt lesen.

Tod im Eisbecher

Kann eine Geschichte über das Sterben witzig sein? Ja, Frank Thadeusz beweist das im neuen SPIEGEL. Er war im Naturhistorischen Museum in Rotterdam und hat sich eine der seltsamsten Ausstellungen der Welt angeschaut. Museumsdirektor Kees Moeliker sammelt Tiere, die auf kuriose Weise ums Leben gekommen sind. Zum Beispiel ein Igel, der in einem Eisbecher verendet ist. Das ist furchtbar, das ist traurig, das ist makaber, aber lachen muss man doch, mindestens schmunzeln. Weil Moeliker solche Tierleichen allen Ernstes konservieren und ausstellen lässt. Und weil er so lustige Sätze sagt: "Im Tierreich ist die Missionarsstellung nun einmal höchst selten." Oder: "Glaubt mir, wenn es irgendwo auf diesem Planeten ein Tier gibt, das sich daneben benimmt, dann weiß ich davon." Wer den Text gelesen hat, glaubt es sofort.

Verlierer des Tages

Der arme Fußball. Gerade hat er Sepp Blatter abgeschüttelt, den ehemaligen Präsidenten des Weltverbands Fifa, in dessen Ära sich ein korruptes, mafiöses System etabliert hatte. Es konnte nur besser werden. Doch nun ist es nicht besser geworden. Blatters Nachfolger Gianni Infantino scheint so blatterhaft zu sein, wie es bislang nur Blatter war. Es geht weiter mit Mauscheleien und merkwürdigen Wahlen. Das hat unser neuer Kollege Tim Röhn recherchiert. Infantino ist der Verlierer des Tages, aber eigentlich ist es der Fußball, der einen Skandal nach dem anderen zu überstehen hat.

Die jüngsten Meldungen

